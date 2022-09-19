Akciğer kanserinin en büyük tetikleyicisi sigaradır. Ancak sigara içemeyen kişilerde de genetik faktörlerde dahi olmak üzere akciğer kanseri görülebilmektedir. Sigara içilen ortamlarda bulunmakta bu riski artıran etkenlerdendir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzak durularak akciğer kanseri riski 50 oranında azaltılabiliyor.

Sigaranın dışında, genetik faktörler, asbest, hava kirliliği ve radon gazı gibi etkenlerde akciğer kanserine neden olabiliyor.