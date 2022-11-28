Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

TURŞU

Turşunun probiyotik olarak hayatımızda önemi oldukça büyüktür. Lakin kalorisi az olsa da içeriğinde barındırdığı tuz oranı fazlasıyla yüksektir. Turşunun 100 gramında bile 1208 mg sodyum bulunur. Özellikle böbrek hastalığı ile yaşayan ve tansiyonu olan kişilerin turşu tüketiminde dikkatli olması önerilir.