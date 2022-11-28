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Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

Uzmanlar sık sık sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle yaşadığımız çağ içerisinde tadını beğendiğimiz için yediğimiz besinlerde, vücudumuzu olumsuz etkileyecek bir sürü etken madde bulunuyor. İşte sık sık tükettiğimiz fakat sağlığımıza zararı olan besinler...

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  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    Vücudumuz için önemli olan minerallerden biri sodyumdur fakat bu mineral fazla alınırsa vücudumuzda bazı reaksiyonlar meydana gelebilir. Günlük hayatımızda da sık sık tükettiğimiz besinlerde sodyum bulunmaktadır, bazılarında ise fazla tüketim sonucu hastalıklar ortaya çıkabilir.
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    SODYUM İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER NELER?

    Jambon, salam, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünleri

    Pizza çeşitleri

    Konserve çorbalar, salata sosları ve soya sosu

    Peynirler

    Turşu ve turşu suları

    Ekmek ve sandviçler

    Et ve tavuk suyu tabletleri

    Tuz eklenmiş badem, yer fıstığı gibi yağlı tohumlar, krakerler, patates cipsleri

    Fast-food burger ve sandviçler

    Et içeren yemekler
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    TURŞU

    Turşunun probiyotik olarak hayatımızda önemi oldukça büyüktür. Lakin kalorisi az olsa da içeriğinde barındırdığı tuz oranı fazlasıyla yüksektir. Turşunun 100 gramında bile 1208 mg sodyum bulunur. Özellikle böbrek hastalığı ile yaşayan ve tansiyonu olan kişilerin turşu tüketiminde dikkatli olması önerilir.
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    MADEN SUYU

    Maden suyunun içerisinde kalori bulunmamaktadır fakat sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. 100 ml'lik bir maden suyu içerisinde 756 mg sodyum bulunmaktadır. Bu sebeple günde 1 taneden fazla tüketilmemesi önerilir.
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    HAZIR ÇORBA

    Her evin kurtarıcısı olarak görülen hazır çorbalar, sandığınız kadar masum değil. Bu ürünlerin içerisinde 750-800 mg sodyum bulunuyor.
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    KETÇAP

    Hem şeker hem tuz açısından oldukça yüksek değerlere sahip olan ketçap, içeriğinde 167 mg sodyum barındırıyor. 
  • Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!

    BULYON

    Çorbalarda ve pilavlarda sıklıkla kullanılan, özellikle et ve tavuk suyu hazırlamaya üşenenlerin mutlaka elinin altında bulunan bulyon, içeriğinde 23 bin 875 gr sodyum bulunduruyor. Bulyonun tüketimi sinir hücrelerine zarar verebiliyor ve uzun vadede bağımlılık oluşturabiliyor.

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