Bu bir aşk cinayeti mi? Nihal ve Başak arkadaş mıydı?

Nihal’i öldürmekle suçlanan Muhammet’in sevgilisi Başak’la ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Başak’ın eski görümcesi Fatma ilk kez canlı yayına bağlandı.

Başak’ın eski eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyleyen görümce Fatma, Başak’ın abisini aldattığını kaydetti. Abisiyle evli olduğu sırada Başak ve Nihal’in görüntülü konuştuğunu gördüğünün altını çizen görümce Fatma, 2023 yazında Başak’ın, ev arkadaşı olarak Nihal’i gösterdiğini anlattı.

Görümce Fatma, Başak’ın kanında yasaklı madde bulunduğunu, abisi öldükten sonra ise 3 aylık maaşını Antalya, Siirt ve Aydın’dan çektiğini ve belli bir ikametgahı olmadığını, bu sebeple Başak’ın fuhuş yaptığından şüphelendiklerini belirtti.

Kızının o dönem yanında olduğunu ve onu Başak’la hiç görmediğini söyleyen anne Derya ise kızının Muhammet ve Başak tarafından tuzağa düşürülüp uygunsuz görüntülerinin çekilmiş olabileceğini vurguladı. Başak ve Muhammet’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir görüntülü konuşma esnasında samimi tavırlar sergileyen Başak ve Muhammet’in, Nihal kaybolmadan bir gün önce görüşme yaptıkları, aynı evde oldukları ortaya çıktı. Nihal’in, Muhammet’ten uygunsuz fotoğraflarını kaldırmasını istediği görüşmede Başak’ın da olup olmadığı sorusu akılları karıştırdı.