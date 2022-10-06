AKREP BURCU

Eğer bir akrep burcunu aşağı çekmeye çalışıyorsanız intikamı acı olacaktır. Akrep burçları intikam almak istedikleri kişiler hakkında yalan söylentiler ve kötü dedikoduları ortaya atarlar. Eğer hakkınızda her şeyi bilen bir akrep burcu tanıdığınız var ise, ona karşı dikkatli olun.