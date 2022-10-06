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Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar...

Eğlenceli görünen dedikodu zamanla insanların size olan güvenini azaltıyor. İşte sırrınızı asla vermemeniz gereken burçlar listesi...

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  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    Eğlenceli görünen dedikodu zamanla insanların size olan güvenini azaltıyor. Peki, hangi burçlar dedikoducudur? Hangi burçlara sır vermemek gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    KOVA BURCU

    Aldığı bilgileri paylaşmaktan hoşlanan kova burcu düzenli olarak dedikodu yapmasa da dedikodusu yapılacak konuları asla boş geçmez. Bir kova burcu olan gerçek arkadaşınız var ise sırrınızı saklayabilir. 
  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    BAŞAK BURCU

    Her şeyin kusursuz olmasını isteyen başak burçları her şeyi eleştirir. Çok seçici davranan başak burçları, herkesin hakkında olur olmadık yerlerde kırıcı cümleler kurabilir. Çünkü bu burçlar başkalarının arkalarından konuşunca kendilerini daha üstün hissederler.
  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    İKİZLER BURCU

    Dedikodu aleminin en başarılı isimlerindendir. Başkalarının hakkında konuşmayı ya da yanlış söylentiler yaymaya bayılırlar. Çünkü onlar başkalarının hayatlarını ters düz ettikleri zaman haz alırlar. Kimsenin ne düşündüğünü umursamayan İkizler burcu, her zaman eğlence için kendi bildiğini okur.
  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    AKREP BURCU

    Eğer bir akrep burcunu aşağı çekmeye çalışıyorsanız intikamı acı olacaktır. Akrep burçları intikam almak istedikleri kişiler hakkında yalan söylentiler ve kötü dedikoduları ortaya atarlar. Eğer hakkınızda her şeyi bilen bir akrep burcu tanıdığınız var ise, ona karşı dikkatli olun. 
  • Bu burçlara ser verin ama sır vermeyin! İşte en dedikoducu burçlar

    DEDİKODU YAPMAYAN BURÇLAR

    Koç, Boğa, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık duygularıyla yaşadıkları için insanların arkasından konuşmazlar. Dedikodu yerine kişinin yüzüne söylemeyi tercih ederler.

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