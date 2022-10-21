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Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

Sevgililik süreçlerini evlilik ile taçlandırmak isteyen kişiler, bazen ilişki içerisinde yaşanan sorunların evlenince düzeleceğini düşünüyor. Aslında evlilik sadece sevgi sayesinde yürümüyor çünkü fazlasıyla emek istiyor. İşte evlilik sorumluluğunu alamayan, genelde evlilikleri boşanmayla sonuçlanan burçlar...

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  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    Evlilik düşünen, evlilik sürecinde olan fakat ilişkilerinde sık sık kavga yaşayanlar aman dikkat! Bu burçlardan biriyle birlikteyseniz, evlilikler boşanma ile sonuçlanabiliyor.
  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    BALIK

    En romantik burçlar arasında ilk sırayı çeken balık burçları aslında sadık eşlerdir. Fakat gösterdiği sevginin karşılığını alamadığını hissederse, mesafe koyar. Eğer partnerinin ilişki içerisinde çabasız durduğunu anlarsa, o kişiyi bırakmak için ikinci kez düşünmezler.
  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    İKİZLER

    Yeni insanlar ile tanışmayı seven ikizler burcu, herkes ile arkadaş olabilir. İlişkilerinde de hem arkadaş hem sevgili olmak isteyen ikizler, bazen bu durumun dozunu kaçırabilir. Eğer birlikte olduğu kişiyle arasındaki arkadaş, aşk bağının koptuğunu hissederse, boşanmak isteyebilir. İkizler burcunun yeni bir aşk bulması da çok zor olmayacaktır.
  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    KOÇ

    Gösteriş konusunda kimse koç burcunun eline su dökemez. Bu gösteriş konusu sevgiye geldiğinde de onlardan iyisi yoktur. Eğer koç burcu eşinizi yaptıkları için takdir etmiyorsanız, gözler yeni bir eş arayışına kayabilir. İhtiyaç duyduğu ilgiyi, sevgiyi göremeyen koç, ardına bakmadan kaçar.
  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    KOVA

    O kadar özgürlükçüdür ki kova burçları, kendilerini birine bağlı hissetmekten asla haz etmezler. Evlilik için en uygun olmayan burçlar arasında başı çekerler. Az bağlılıkla yaşamak her zaman ilk tercihleridir.
  • Bu burçlarla evlenmeden önce bir daha düşünün! Boşanmayla sonuçlanabilir!

    YAY

    Hem çok flörtöz hem de çok özgürlükçü olan yay burçları, eğer bir evlilik içerisinde ise mutlaka kendine ait bağımsız alanlarının olduğunu hissetmek ister. Kendini kısıtlanmış hisseden bir yay burcu, boşanmaktan çekinmez.

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