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Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

İkili ilişkilerimizde her zaman bir taraf alttan alıp ilişkiye karşı daha özenli davranırken, bir taraf ise umursamaz tavırlarıyla insanı çileden çıkarır. İşte umursamazlıklarıyla adları çıkan burçlar...

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  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    Hayatımızın her alanında ipucu bulmamızı sağlayan astrolojiden ikili ilişkilerimizde hayal kırıklığı yaşamamak için de yararlanabiliriz. Bu yazımızda sizlere en umursamaz burçları listeledik.
  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    KOÇ BURCU

    Aslında çok eğlenceli olan ve sosyal etkinliklerde oldukça keyifli vakit geçirilen koç burçlarının ilişki içerisinde kendi isteğini düşünüp ona göre hareket etmek gibi bir huyları vardır. Bencil davranış sebebiyle karşı tarafı yorar. Tutarlı değillerdir. Yani ya size karşı oldukça ilgilidir ya da hiç değildir. Bu davranışlar sizi de karamsarlığa ve ikilemde kalmaya sürükleyebilir.
  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu kafaya her şeyi takmaz. Bu burçla ilişki yaşamak zorlu bir mücadeledir. Vurdumduymazlıklarıyla bilinen İkizler burcu için kendi sosyal hayatı ve eğlencesi oldukça önemlidir. Umursamaz tavırlar sergileyip varolan probleminizle fazla ilgilenmez.
  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    YAY BURCU

    Kendi dünyalarında yaşayan Yay burçları, çevresinde ne oluyor ne bitiyor ilgilenmez. Her ilişkilerinde bu şekilde davranan yaylar, özgürlükçüdür. Bu sebeple ilişki yaşadığı kişinin hayatında olan gelişmelerle ilgilenmez. İlgisiz tavırlarıyla karşılarındaki kişiyi üzebilirler. 
  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    KOVA BURCU

    Özgürlükçü olarak bilinen Kova burçları için kendi hayatları, kendi alanları oldukça önemlidir. Yeni insanlar tanımayı çok severler bu sebeple sürekli ikinci plana atılmış gibi hissedebilirsiniz. Bağımsız ve ilgisiz kişilikleri sebebiyle bir ilişki yürütmek çok zordur. Kova burcundan fazla ilgi beklemek, sizi yorabilir.
  • Bu burçlarla sevgili olmadan önce bir kez daha düşünün! Umursamazlıklarıyla çileden çıkarırlar!

    AKREP BURCU

    Güç ve kontrolün her zaman kendilerinde olmasını isteyen Akrep burçları, çoğu zaman dikkatsiz ve bencil davranırlar. Azimlidirler. Hatalarını asla kabul etmezler ve sizin olumsuz düşüncelerinizi dinlemezler. Onlara göre haksız olan hep karşı taraftır. Bu sebeple sizin sorununuzu umursamazlar.

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