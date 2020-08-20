Bu derneğin hamurunda iyilik var - ANKARA

AA

Çoğu okuma yazma bilmeyen 50 yaşın üzerindeki ev hanımları yaklaşık 10 yıl önce Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneğini kurdu.Dernek üyeleri, "Hanımelleri Ev Ürünleri" adını verdikleri atölyede ürettikleri bazlama, gözleme, tarhana, erişte ve mantı gibi hamur işi ürünleri satarak elde ettikleri gelirle öksüz, yetim ve yoksul ailelerin çocuklarına burs veriyor, çocuğunu okutmak için çalışmak isteyen ev hanımlarına iş kapısı oluyor.Derneğin başkan yardımcısı Perihan Reçber (50),AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır verdikleri burslarla yüzlerce öğrenciyi üniversitelerden mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Çalışarak huzur bulduklarını anlatan Reçber, şunları kaydetti:"Birçok gencimiz üniversiteyi kazanıyor ama ailesinin bütçesi el vermediği için üniversiteye gidemiyor. Biz kimsesiz, yetim, öksüz ve yoksul ailelerin çocukları için 10 yıldır burada burs vermek için bu yöresel ürünlerimizi yapıp satıyoruz. Onların eğitim giderlerini karşılayabilmek için çalışıyoruz. Erişte kesiyoruz, mantı yapıyoruz elde ettiğimiz gelirle de öğrencilerimize burs veriyoruz. Sabah 06.00'da geliriz akşam 18.00'e kadar gönüllü olarak çalışırız. Ayrıca 3-5 kişi de ücretli olarak çalışır. Çok huzur buluyoruz burada, buranın hamurunda iyilik, bereket var."Dernek üyelerinden Leyla Uzun (58) da, "Her zaman gelmeye çalışıyorum çünkü buranın hamurunda iyilik var. Burada çalışarak elde ettiğimiz kazançla üniversite öğrencilerine burs veriyoruz." dedi.Saliha Çiftçioğlu ise (67) gönüllü olarak 10 senedir çalıştığını, birilerine faydalı olmaktan dolayı kendiyle gurur duyduğunu ifade etti.- Çocukken öğrendiği bazlama yapımı 50'sinde mesleği olduÇocukken annesinden öğrendiği bazlama yapmayı 50 yaşında meslek haline getiren Hazal Bal (55) ise bir taraftan çalışırken diğer yandan da ev hanımlarına bazlama yapmayı öğrettiğini anlattı.Elde ettiği parayla 4 çocuğunu okutmanın gururunu yaşadığını belirten Bal, şöyle devam etti:"Hem burada derneğin faaliyetlerine yardımcı oluyorum hem de aile ekonomimize katkı sağlıyorum. Çocukken annemden öğrendiğim hamur işleri bugün de benim mesleğim oldu. Severek ve isteyerek çalışıyoruz. Bu işin püf noktası güzel pişirmek, hamurunu güzel yapmak ve yaptığın işi sevmektir. Daha doğrusu severek bir işi yapmazsan yaptığın iş güzel olmaz."Yozgat'tan Çubuk'a gelin geldiğini dile getiren Yeliz Tufan (45) da yaklaşık 4 yıldır bazlama yaparak geçimini sağladığını söyledi.