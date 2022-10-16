HEMATOKEZYA NEDİR?

Hematokezide daknın dışkı ya da diğer kan pıhtıları ile karıştırılan ve anüsten geçtiği halini gösterir. Kan anüsten geçer fakat asıl kaynağı gastrointestinal sistemden anüs astarına kadar da değişebilir. Kanamanın nereden kaynaklandığı ise, bunun tedavisi ile birlikte durumun ciddiyetini de önemli ölçüde belirler.

Bağırsak kanserini ortaya çıkarabilecek bir işaret, tuvalete gittiğinizde ortaya çıkıyor. Londra Genel Pratisyen Hekimi Dr. Angela Rai'ye göre, bağırsak kanserinin "ilk göze çarpan" semptomu, dışkıda kan olarak da bilinen hematokezyadır.