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Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

Günümüz şartlarında en çok karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan bağırsak kanserinin aslında en önemli durumu kanserin uyarı işaretlerini hemen tespit edebilmek, kanserli hücrelerin vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmasını durdurmaktır. İşte bu belirti sizi uyarıyor!

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  • Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

    Doktorlar Bağırsak kanseri vakalarının yüzde 90’ında hematokezya görüldüğünü belirtti. İşte hematokezya hakkında bilinmesi gerekenler...
  • Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

    HEMATOKEZYA NEDİR?

    Hematokezide daknın dışkı ya da diğer kan pıhtıları ile karıştırılan ve anüsten geçtiği halini gösterir. Kan anüsten geçer fakat asıl kaynağı  gastrointestinal sistemden anüs astarına kadar da değişebilir. Kanamanın nereden kaynaklandığı ise, bunun tedavisi ile birlikte durumun ciddiyetini de önemli ölçüde belirler.

    Bağırsak kanserini ortaya çıkarabilecek bir işaret, tuvalete gittiğinizde ortaya çıkıyor. Londra Genel Pratisyen Hekimi Dr. Angela Rai'ye göre, bağırsak kanserinin "ilk göze çarpan" semptomu, dışkıda kan olarak da bilinen hematokezyadır.
  • Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

    HEMATOKEZYA BELİRTİLERİ NEDİR?

    Hematokezya belirtileri birden fazladır. Bunlar, dışkıda bulunan kan ile başlar. Sindirim sisteminin farklı bölgelerinde kanama meydana gelebilir ama önemli olan ciddi olanların acilen muayene edilmesidir.

    Rektal kanamanın en çok görülen belirtisi ve semptomu kişinin dışkısında ortaya çıkan kandır. Görülen kanın rengi ise, parlak kırmızıdan siyaha kadar da değişebilir. Örneğin, dışkıda bulunan kan iltihaplı bir bağırsak hastalığından kaynaklanıyorsa, diğer kabızlık, karın ağrısı, ishal ve sürekli şişkinlik belirtilerini kolaylıkla fark edebilirsiniz. 

    ** Kendinizde bu tür belirtiler gördüyseniz hemen uzman hekime başvurunuz.**
  • Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

    HEMATOKEZYA NASIL TESPİT EDİLİR?

    Doktorunuz bu hastalık için bir çok test isteyebilir. Bunlar, 

    Nazogastrik lavaj: Doktorun üst sindirim sisteminden kan gelip gelmediğini tespit etmesine yardımcı olur.

     

    Özofagogastroduodenoskopi (EGD): Yemek borusunu detaylı bir şekilde kontrol etmek için kişinin ağzına bir endoskop yerleştirilir.

     

    Radyonüklid taraması: Kanamanın nereden geldiğini tespit etmek ve damarlara küçük miktarlarda radyoaktif materyal enjekte etmektir.

    Baryum Röntgeni ve Kolonoskopi kullanılır.

    Tüm testler işe yaramazsa laparotomi ile doktor karnı açabilir.
  • Bu durum bağırsak kanserinin ilk belirtisi olarak kabul ediliyor! Vakit kaybetmeden doktora gidin!

    HEMATOKEZYA NASIL GEÇER?

    Bu hastalığın tedavisinde öncelikle altında yatan asıl neden öğrenilmelidir. Daha sonrasında doktorunuzun reçete ettiği ilaçlar ile ya da uyguladığı cerrahi operasyon ile hematokezi tedavisi başlayabilir. Bu süreç içerisinde en önemlisi tedavi sürecinde kaybedilen kanı yani anemiyi tedavi etmektir. Polipleri çıkarmak, diyetinizde daha çok lif tüketmek, reçete edilen ilaçları almak ve sıcak duş ile rahatlamak bu rahatsızlığın geçmesinde önemli rol oynar.

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