Bu duyular doğmadan önce gelişiyor! İşte anne karnındaki bebeğin inanılmaz becerileri!

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3. Görme Duyusu: Görme duyusu, anne karnındaki bebek için sınırlı olsa da, ışığa tepki gösterme yeteneği bulunmaktadır. Bebekler, annenin karnında ışığa karşı hassas hale gelirler ve bu, gözlerinin gelişimini destekler. Annenin dışarıdan gelen ışıklara maruz kalması ve bu ışıkların karın bölgesine yansıması, bebeklerin gözlerinin temel gelişimini sağlar.

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4. Koku ve Tat Duyusu: Anne karnındaki bebekler, amniyotik sıvı içinde çeşitli kokuları ve tatları deneyimler. Bu, özellikle annenin tükettiği besinlere bağlı olarak değişir. Bebekler, bu kokular ve tatlar aracılığıyla dış dünya hakkında bilgi edinirler ve doğduklarında annelerinin sütünün tadını tanıyarak emmeye başlarlar.

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5. Algılama ve Tepkiler: Bebekler, anne karnındayken dış uyarıcılara karşı tepki vermeye başlarlar. Bu tepkiler genellikle anne karnındaki sallanma, dönme ve seslere karşı çırpınma gibi fiziksel hareketlerle gösterilir. Bu, bebeklerin çevreleriyle etkileşime geçmeye ve doğduklarında dünya ile daha kolay uyum sağlamaya yardımcı olur. Kaynak: The Minds Journal

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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