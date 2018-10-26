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Bu ekmeğe fırıncılar bile şaştı

Amasya’nın Suluova ilçesinde yerin altından çıkan ekmek görenleri şaşırttı. Yerin 30 santimetre altında bulunan ekmekte küflenme ya da bozulma görülmemesine "Tarihi eser gibi olmuş" yorumu yapıldı

26.10.2018 - 12:47 | Güncelleme: İHA

Amasya’nın Suluova ilçesinde yerin altından çıkan bozulmamış haldeki ekmek görenleri şaşırttı.

İHA'nın haberine göre Suluova Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahibi Mehmet Kılıç, 25 yıllık atölyesini yenilemek amacıyla zeminini kazdırırken 30 santimetre derinlikte ekmek buldu.

Ekmeği alıp poşetin içine koyan Kılıç, yanına bıraktığı diğer ekmeklerin kısa sürede küflenmesine karşın bulduğu ekmekte bir bozulma görmemesi üzerine durumu çevredekiler, fırıncılar ve Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu'ndaki akademisyenlerle paylaştı.

Bazı vatandaşlar ekmeğin ilk görünüşte bir hafta ya da 20 günlük olabileceğini belirtti. İnceleyip tarttığı 200 gram ağırlığındaki ekmeği koklayan 40 yıllık fırıncı Ahmet Kaya ise, “Bunu olduğu gibi götür müzeye koy. Bu ekmek toprağın altında bozulmaz. Aynı bıraktığın gibi kalır. Eskiden hamurdan maya tutulurdu. Onun mayası bu. Direk mayadan olsaydı hem kokar yemyeşil olur, küflenirdi” dedi.

Yaptıkları ekmeklerden en fazla 5 gün içerisinde normal koşullarda maya kokusu yayılmaya başladığına değinen Nurettin Eski de karşılaştığı ekmeği koklayarak, “Tarihi eser gibi olmuş. Hiçbir koku yok” diye konuştu.

BU EKMEKİSE TAŞLARIN ARASINDA KALARAK NEMİNİ TAŞA VERMİŞ"

Dr. Öğretim Üyesi İdris Bektaş ile ekmeğin üzerinde inceleme yapan Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Sultan Acun ise, “Biz uzun süre saklayabilmek için kontrollü şartlarda kurutuyoruz. Nemini uzaklaştırıyoruz. Bu ekmek ise taşların arasında kalarak nemini taşlara vermiş ve doğa kendi kendine korumaya almış. Mikrobiyel olarak bozulmaz. Çünkü içinde mikroorganizmanın yaşayabileceği su yok” şeklinde konuştu.

 

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