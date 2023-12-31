Bu eşyaların kullanım alanı sizi şaşırtacak!
İnternet sayesinde dünya çapında bağlantı kurabiliyoruz ve kafamızı meşgul eden sorulara kısa sürede cevap alabiliyoruz. Örneğin, bir eşyanın ne işe yaradığını bile bu şekilde öğrenebiliriz. İşte sizin için, kullanım alanlarına şaşıracağınız bazı eşyalar...
“Matematik öğretmenimin odasında farklı desen ve renklerde 100 kare buldum. Hiçbir model aynı görünmüyor.”
Cevap: Bu bir asal çarpanlara ayırma şeması ve Eratosthenes kalburunun gösterimidir. Tablodaki asal sayıların tek bir renge boyalı olduğunu not alabilirsin.
''Zırhlı baş parmak koruyucusuna anlam veremedim. Ne için kullanılıyor olabilir?''
Cevap: Kasap eldiveni olarak bilinen bu eşya, baş parmağı et dilimlerken bıçaklardan koruyor, yani keskin nesnelere karşı kullanılıyor.
''Kapsülün içinde neden metal parçaları olduğunu anlayamadım. İnsanlar için uygun olduğunu düşünmüyorum.''
Cevap: Bakır oksit iğneleri, hayvanlar için bakır takviyesi olarak kullanılır. Geviş getiren hayvanlara verilir ve emilen bakır karaciğerlerinde depolanır.
''Yatağımdaki bu küçük tozları ne zaman temizlesem 2 saat içinde yeniden ortaya çıkıyorlar ve nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onlar yumurtluyor mu, anlayamıyorum.''
Cevap: Bunlar termit(tahta karıncası) dışkısıdır. Yatağın üzerindeki tavana bakıldığında nokta büyüklüğünde bir delikten düşüyor olabilir.
''Böyle güzel bir manzarada bu kadar paslanmaz çelik borunun ne işi var?''
Cevap: Çöp alanını havalandıran borulardır. Bu borular, sahada biriken atıkların ayrışmasından kaynaklanan gazları dışarı atar.
''Bir caddeye park edilmiş 2 arabanın her ikisinin de yan aynalarının üzerinde tişört var ve sadece yola bakan tarafa koyulmuş. Sebebi ne olabilir?''
Cevap: Kuşların aynalara saldırmasını önlemek için yapılıyor.
''Çocuk parkında bu kırmızı ve şeffaf kauçuk oyuncağı gördüm. Ne olduğunu bilen var mı?''
Cevap: Lego insanlardan birinin elinde tuttuğu bir tür oyuncak balon.
''Bir çiftlikte gömülü olarak bulduğum küçük metal parçanın üzerinde kartal ve halat deseni var, arkasında ise metal bant olduğu görülüyor. Ne olduğunu çözemedim.''
Cevap: Bu eşya, izcilerin atkısını tutan bir broş.
Kaynak: Reddit