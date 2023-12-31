Bu eşyaların kullanım alanı sizi şaşırtacak!

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''Yatağımdaki bu küçük tozları ne zaman temizlesem 2 saat içinde yeniden ortaya çıkıyorlar ve nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Onlar yumurtluyor mu, anlayamıyorum.'' Cevap: Bunlar termit(tahta karıncası) dışkısıdır. Yatağın üzerindeki tavana bakıldığında nokta büyüklüğünde bir delikten düşüyor olabilir.

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''Böyle güzel bir manzarada bu kadar paslanmaz çelik borunun ne işi var?'' Cevap: Çöp alanını havalandıran borulardır. Bu borular, sahada biriken atıkların ayrışmasından kaynaklanan gazları dışarı atar.