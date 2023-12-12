Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

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Öğrenci Yunus Koçak ise bu evi ilk 3 hafta önce gördüğünü dile getirerek, "Gözüme çok çarptı. İlk başta anlayamadım ama bakınca iyice ev olduğunu gördüm. Tabi şok oldum.

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Çünkü bunu yapanın nasıl yaptığını düşündüm. Yapana helal olsun. Yani güzel bir tasarım olmuş. Daha önce böyle bir ev hiç görmemiştim, ilk bu oldu" şeklinde konuştu.