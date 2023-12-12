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        Haberler Yaşam Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

        Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

        Mersin kent merkezinde bir ağacın tepesine yapılan tahta ev gören herkesi şaşırtıyor. Yoldan geçenler dönüp bir daha eve bakıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:05
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        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bekçisi, geceleri yatmak için yakındaki bir ağacın üstüne ev yapmaya karar verdi. Tahtadan ağacın tepesine ev yapmaya başlayan bekçi, uzun uğraşlar sonucunda evi tamamlamayı başardı.

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        Bekçinin işten ayrılmasından dolayı bugünlerde boş kalan evi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bölgeden geçen vatandaşlar evi gördüklerinde dönüp bir kez daha bakıyor.

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        Evi görüp şaşıran Ahmet Dek, hayatında ilk kez böyle bir ev gördüğünü belirterek, "Her geçtiğimde bakıyorum. Hep düşünüyorum bu evi yapan nasıl yapmış, nasıl becermiş diye. İlk gördüğümde de çok şaşırmıştım" dedi.

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        Öğrenci Yunus Koçak ise bu evi ilk 3 hafta önce gördüğünü dile getirerek, "Gözüme çok çarptı. İlk başta anlayamadım ama bakınca iyice ev olduğunu gördüm. Tabi şok oldum.

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        Çünkü bunu yapanın nasıl yaptığını düşündüm. Yapana helal olsun. Yani güzel bir tasarım olmuş. Daha önce böyle bir ev hiç görmemiştim, ilk bu oldu" şeklinde konuştu.

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        Mustafa Avcı isimli vatandaş da daha önce böyle bir ev görmediğini ifade ederek, "Çok şaşırdım. İlginç geldi ancak içinde yaşayan varsa biraz sıkıntı yaşayabilir. Yağmurlu ve rüzgarlı havada sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

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        #Tahta ev
        #Mersin
        #haberler
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