Bu filmi tabutta izleyecekler

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Film boyunca bir görevlinin tabutların başında bekleyeceğini belirten festival direktörü Jonas Holmberg, "Bu bir deneyim. Biz festivalimizde film izleme tecrübesi için yeni yerler yeni koşullar yaratmayı seviyoruz. Ama seyircinin tabutta film izlemeye nasıl bir tepki vereceğini konusunda hiç bir fikrimiz yok" diyor.