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Gayrimenkul ile girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırıma teşvik

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden kalıcı olarak vergi alınmayacak

Bu fonların kazançlarından vergi alınmayacak
AA

Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden, kalıcı olarak yüzde 0 tevkifat uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilecek kazançlarda tevkifat oranı yeniden belirlendi.

Kararla, yayım tarihi itibarıyla, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar üzerinden, geçici madde hükmünden bağımsız olarak yüzde 0 tevkifat uygulanacak.

KALICI HALE GELDİ

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi kapsamında, gerçek kişi ve kurumlarca sahip olunan ve Sermaye Piyasayı mevzuatına göre sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilen fon katılma paylarından elde edilen gelirler tevkifat yoluyla vergilendiriliyor.

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında yer almayan kurumlar ile gerçek kişiler tarafından girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarından kazanç elde edilmesi durumunda bu gelirler üzerinden yüzde 10 tevkifat yapılması gerekiyor.

30 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştı. Bu düzenlemenin yürürlük süresi içerisinde söz konusu fonlarda tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanırken, yürürlük süresinin sonunda bu kazançlar üzerinden yüzde 10 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecekti.

Yeni düzenlemeyle, söz konusu fonlara yönelik tevkifat oranı kalıcı olarak sıfırlandı.

FONLAR HAKKINDA

Gayrimenkul yatırım fonları, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul portföy yönetim şirketlerince süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıkları olarak tanımlanıyor.

Girişim sermayesi yatırım fonları ise nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıkları olarak kabul ediliyor.

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