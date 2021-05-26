Bu fotoğraf yörüngeden çekildi 0:00 / 0:00

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NASA'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta şu ifadeler yer aldı:

"Selam İstanbul. Parlıyorsun!

İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye böldüğü Türkiye'nin şehirlerinden birinin gece ışıklarına bir göz atın! Bu görüntü, 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (@ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısında yörüngede dönerken çekildi.

Eğlenceli gerçek: Bu @ NASAAstronauts görselleri sadece estetik amaçlı değil. Onları bilim için de kullanıyoruz! Fotoğraflar, kentsel büyüme ve rezervuar inşaatı gibi insan kaynaklı değişikliklerden kasırgalar, seller ve volkanik patlamalar gibi doğal dinamik olaylara kadar gezegenin zaman içinde nasıl değiştiğini kaydediyor."