Dünyada şu meşhur arka planı bilmeyen yoktur! Özellikle, bilgisayarların dünyaya yavaş yavaş yayıldığı zamanlarda bu duvar kağıdı herkesin bilgisayarını süslüyordu. Peki, bu ünlü fotoğrafın hikâyesini hiç merak ettiniz mi?