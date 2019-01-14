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Antalya'da yaşayan Alya Chaglar kızı Stefani ile keyifli vakit geçirmek için sıra dışı bir fikir buldu. Geçtiğimiz yıl kızını meyve ve sebzeler ile giydiren yağlıboya sanatçısı, şimdi de Stefani için tasarladığı kıyafetlerle popüler oldu. Plastik, folyo, kağıt gibi kolay bulunan malzemelerden kızına kıyafetler diken Alya, yarım saatte mükemmel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yaratıcı anne, kıyafetleri birleştirmek için ise zımbadan başka bir şey kullanmıyor. İşte o kareler...

Rihanna