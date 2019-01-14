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Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu

Giriş: 14.01.2019 - 12:24 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Antalya'da yaşayan Alya Chaglar, sevimli küçük kızı Stefani'yi merkeze aldığı yaratıcı fotoğraflarıyla Instagram'da popüler oldu. Instagram'da deniz kızı olarak bilinen Alya, kızı ile keyifli vakit geçirmek için çeşitli malzemelerden kıyafetler hazırlayarak Stefani'yi ünlülere benzetiyor!

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    Antalya'da yaşayan Alya Chaglar kızı Stefani ile keyifli vakit geçirmek için sıra dışı bir fikir buldu. Geçtiğimiz yıl kızını meyve ve sebzeler ile giydiren yağlıboya sanatçısı, şimdi de Stefani için tasarladığı kıyafetlerle popüler oldu. Plastik, folyo, kağıt gibi kolay bulunan malzemelerden kızına kıyafetler diken Alya, yarım saatte mükemmel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yaratıcı anne, kıyafetleri birleştirmek için ise zımbadan başka bir şey kullanmıyor. İşte o kareler...

    Rihanna

     

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    Lady Gaga

     

     

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    Rita Ora

     

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    Meghan Markle

     

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    Rihanna

     

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    Vanessa Hudgens

     

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    Nicki Minaj

     

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    Millie Bobby Brown

     

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    Tasarım: Edda Gimnes

     

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    Cardi B

     

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    Jennifer Lopez

     

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    Naomi Watts

     

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    Rihanna

     

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    Princess Eugenie

     

  • 15Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Julia Roberts

     

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    Zendaya

     

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    Naomie Harris

     

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    Herhangi bir model 

     

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    Lady Gaga

     

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    Jennifer Lopez

     

  • 21Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Romee Strijd

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    Zendaya

     

     

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    Sabrina Sato

     

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    Katy Perry

     

  • 25Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Herhangi bir model

     

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    Gigi Hadid

     

  • 27Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Selena Gomez

     

  • 28Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Kendall Jenner

     

  • 29Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Rihanna

     

  • 30Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Gucci defilesi

     

  • 31Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Nicole Kidman

     

  • 32Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Rita Ora

     

  • 33Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Taylor Swift

     

  • 34Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Cardi B

     

  • 35Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Katy Perry

     

  • 36Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Rihanna

     

  • 37Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Taylor Swift

     

  • 38Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Sabrina Sato

     

  • 39Bu fotoğraflarla Instagram yıldızı oldu
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    Jennifer Lawrence

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