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HaberlerGirişimcilik'Bu Gençlikte İş Var' 10'uncu yaşını kutluyor
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10 yılda 500 girişimci yetiştirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD),girişimcilik programı 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' 10 yılı geride bıraktı. İlk kez 3 Mart 2011'de Ankara'da iki üniversitede bir girişimcilik yarışması olarak başlayan programa 10 yılda 20 bini aşkın gencin katıldığı, 500'ü aşkın genç girişimcinin de yetiştirildiği belirtildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Bu program ile tam 10 senedir gençlerimizi Türkiye'nin girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyor ve girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'yi bir girişimcilik merkezine dönüştürme yolunda gençlerimizi erken aşamada desteklemeye önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz, Bu Gençlikte İŞ Var!" dedi.

'Bu Gençlikte İş Var' 10'uncu yaşını kutluyor
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD),üniversite gençliğine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla, eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe kadar geniş yelpazede destek sağlayan 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' programı 10 yaşını doldurdu.

3 Mart 2011'de TÜSİAD'ın 40'ıncı yıl faaliyetleri kapsamında Ankara'da iki üniversitede bir girişimcilik yarışması olarak başlayan programın, girişimcilik ekosisteminden 250'i aşkın paydaşın ve Türkiye genelinde 350'i aşkın öğrenci topluluğunun desteği ile yürütüldüğü belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da başvuru alan programa 2011 yılından beri 20 bini aşkın genç katıldı, 10 yılda 500'ü aşkın genç girişimci yetiştirildi.

Programın 10'ıncı yıl dönümü hakkında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Bu program ile tam 10 senedir gençlerimizi Türkiye'nin girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyor ve girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin her ilinden aldığımız başvurular, gençlerimizin girişimciliğe yönelik artan iştahı, yoğun paydaş desteği ve girişimcilerimizin başarı hikayeleri, yaptığımız işe inancımızı artıyor. Türkiye'yi bir girişimcilik merkezine dönüştürme yolunda gençlerimizi erken aşamada desteklemeye önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz, Bu Gençlikte İŞ Var!" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, BASF'nin Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen programa başvurular, 10 Mart 2021'e kadar devam edecek. Girişimci adayı gençlerin ekipler halinde iş fikirleri ile başvuru yapacakları programın değerlendirme sürecinde iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşım ve uygulanabilirlik dikkate alınacak.

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