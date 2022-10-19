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Bu görüntünün bedeli 20 bin TL! -En son haberler

Bu görüntünün bedeli 20 bin TL 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, yolu kapatan konvoydaki sürücülere toplamda 20 bin lira ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağcılar Halkalı Caddesi'nde 16 Ekim Pazar günü araçlarıyla konvoy yaparak trafiği kapatan, yüksek sesle müzik açan ve drift yaptıkları görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan sürücüleri tespit etti.

13 SÜRÜCÜ GÖRÜN PARA CEZASI

13 araç sürücüsüne drift yapmak, yayaların karayollarında trafiği aksatacak davranışlarda bulunması, duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak gerekçesiyle 13 sürücüye toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ GERİ ALINDI

Ayrıca drift yapan B.T.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, bir motosiklet de 60 süreyle trafikten men edildi. Sürücü B.T., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.