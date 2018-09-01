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Drone'dan korkan ve tepkileriyle fenomen olan Hasan amca konuştu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Kurban Bayramı'nın 1. günü köyünde ineklerini otlatırken ilk defa drone ile karşılaşan ve tepkileriyle fenomen olan Hasan Demir, "Ben 70 yaşındayım, böyle bir cihaz görmedim" dedi.

01.09.2018 - 11:23 | Güncelleme: İHA

Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyüne Kurban Bayramı ziyareti için gelen Serkan Demirel, köy muhtarının talebi üzerine köy için tanıtım filmi hazırlamaya başladı. Bu kapsamda köyün farklı yerlerinde çekim yapan Serkan Demirel, drone ile görüntü aldığı sırada hayvan otlatan bir vatandaşı gördü. İHA'nın haberine göre, köy merasında hayvan otlatan Hasan Demir, üzerine geldiğini düşündüğü drone'ye elindeki iple karşılık vererek yerinden kalktı ve kaçmaya başladı. Hasan Demir’in ilk kez gördüğü drone'a karşı verdiği tepki ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BEN 70 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR CİHAZ GÖRMEDİM"

Kurban Bayramı’nda drone ile yapılan çekim sırasında verdiği tepki ile bir anda gündem olan 70 yaşındaki Hasan Demir, ne olduğunu anlamadığını ve drone'u görünce bir anda tepki verdiğini belirtti.
Kurban Bayramı’nın birinci günü hayvanları otlatırken cihaz geldiğini söyleyen Hasan Demir, "Drone gelince mallar ürktü. Ben de malların peşinden geldim. Korktum. Köye geldim malları bağladım. 10 dakika sonra Serkan Demirel geldi yanıma. Benim korktuğumu anlamış zaten. Ben ona drone'un ne işe yaradığını sordum. Bu tanıtım cihazı dedi. Ben 70 yaşındayım ve daha önce böyle bir cihaz görmedim. Korkunca köye gittim. Serkan Demirel yanıma geldi. Beraber çay içtik. Serkan Demirel bunun tanıtım cihazı olduğunu, korkacak bir durum olmadığını söyledi. Serkan’a geldiği ve durumu anlattığı için teşekkür ettim. Helalleştik geldi, gitti. Kurban Bayramı’nın birinci günü başımdan böyle bir olay geçti. Bizler için güzel bir anı oldu yani" dedi.

"DRONE YAKLAŞINCA HASAN ABİ TEPKİ VERMEYE BAŞLADI"

Kurban Bayramı'nda tatile gelen Serkan Demirel ile birlikte köyün tanıtım filmi için video çekmesini rica ettiğini anlatan Sırakonak Köyü Muhtarı İdris Can ise, bu amaçla çekim yaptıklarını kaydetti.
Çekimleri yaptıktan sonra Hasan Demir’in köyünde oturan bir kızın kendi köylerini de çekmeleri konusunda ricacı olduklarını söyleyen Can, "'Bizim köyün de çekimlerini yapar mısınız?' diye ricacı olan kızın ricasını kabul ettik. Özel olarak o köye Serkan Bey’i çekim yapmaya gönderdim. Çekim yaparken hayvanları gördük. Hayvanları çekerken baktık bir vatandaş oturuyor. Acaba bu kim diye merak ettik. Yaklaşınca Hasan abi olduğunu gördük. Drone yaklaşınca Hasan Abi tepki vermeye başladı. Biz bu tepkiden sonra Hasan abinin üzerine gitmeyelim dedik. Hasan abi biraz tepki verince biz de üzerine fazla gitmek istemedik. Çekimi sonlandırdık. Sonradan Serkan’ı gönderdim. Kendisiyle görüştü. Kendisini korkutma amacımızın olmadığını söyledi. Çekim yaparken mecbur kendisine rastladığımızı ifade etti. Kendisinden özür diledi. Helallik aldı. Böylelikle Hasan abi de tanınmış oldu" diye konuştu.

"HASAN AMCANIN DRONA VERDİĞİ TEPKİ BİZİ GERÇEKTEN ÇOK GÜLDÜRDÜ"

Çatalzeytin Sırakonak Köyü Derneği Başkanı Erkan Özçelik de, Serkan Demirel ile birlikte Kurban Bayramı’nda köylerini tanıtmak amacıyla drone uçurduklarını söyledi. Drone uçurmanın amacının köyü tanıtmak olduğunu ifade eden Özçelik, "Video çekim sırasında Hasan Demir’in hayvanları ile karşılaştık. Hayvanlarla beraber Hasan amcayı da çekti ve bu durum sosyal medyada çok büyük tepki aldı. Aslında biz amacımıza ulaştık. Sırakonak köyünü tamamen tanıttık. Güzel de bir çekim oldu. Hasan amcanın drone'a verdiği tepki bizi gerçekten çok güldürdü. Aslında köy genelinde drone ile görüntü alacağımızı köylü biliyordu. Hasan amca bunu duymadığı için bir ürktü ve reaksiyon gösterdi. Hasan amca ürkünce sonra köye yanına gittik. Kendisine durumu izah ettik. Bunun bir drone olduğunu söyledik. Kendisiyle konuştuk. Kendisi de bu durumdan çok hoşnut oldu. Aynı zamanda gülüştük. Konuştuk. Bu şekilde tamamladık ve bitirdik" dedi.

 

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