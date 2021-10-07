Bu hafta 10 film vizyona girecek

AA

Hakan Alak'ın yönettiği; Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Ali Barkın ve Ezgi Esma Kürklü'nün başrollerinde oynadığı "Hakikat: Şeyh Bedreddin" izleyici ile buluşacak.

Yönetmen Alak'ın senaryosunu Ali Şahin ile birlikte kaleme aldığı film; 600 yıl önce yaşamış Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in hayatını konu alıyor.

Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve toplum hafızasında hala hatırlanan Şeyh Bedreddin, hakkında onlarca yazı ve kitap yazılıp belgesel film çekilmesine rağmen ilk kez bir sinema filmi ile beyazperdede yer alacak.

- "Milyonda Bir"

Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy ve Ali Erkazan'ın oynadığı "Milyonda Bir", şehir hayatını bırakıp yollara düşen bir kadın ile antika arabasıyla uzun yola çıkmış bir adamın hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Yönetmenliğini Semra Dündar'ın üstlendiği aşk ve dram karışımı filmin görüntü yönetmenliğini Çetin Çavan yaptı.

- "Fulya"

Haftanın belgesel türündeki yerli yapımı "Fulya", Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı zamanında görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak.

Televizyon haberciliğinden gelen Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın ilk kez sinema izleyicisinin karşısına çıktığı filmin yönetmen koltuğunda Aykut Taşkın ve Tahir Tahiroviç oturuyor.

- "Sinsi"

Mert Tuğberk Bora'nın yönetmenliğini yaptığı; Seda Keskol, Caner Kağanberk, Tolga Bengü ve Yulya Ivanchenko'nun oynadığı "Sinsi", içerisinde bulunduğu uzun süreli ilişkide bocalayan bir gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

- "Kurye"

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı "Kurye"; sade bir iş insanıyken MI-6 ve CIA tarafından soğuk savaşın en gergin döneminin merkezinde yer alan Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete dönüşmemesi adına Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilen Greville Wynne'nin hikayesini anlatıyor.

Benedict Cumberbatch'a Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Merab Ninidze ve Vladimir Chuprikov'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Dominic Cooke üstendi.

Senaryosu Tom O'Connor imzası taşıyan İngiliz yapımı film, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

- "Paranormal Hikayeler"

Haftanın bir diğer korku filmi "Paranormal Hikayeler", son bir şov için sahneye çıkan komedyen Brandon'ın, geçmişinden izler taşıyan hikayeleri odağına alıyor.

Caye Casas, Alejandro Damiani, Kheireddine El-Helou, Carlos Goitia, Mat Johns, Damien LeVeck, Vincent Paronnaud, Albert Pinto, Denis Walgenwitz ve Hendryk Witscherkowsky'in birlikte yönettiği serinin son filminin başrollerinde Raymond E. Lee, Clara Kovacic, Ariadna Asturzzi, Cristian Majolo ve Bruno Giacobbe oynuyor.

- "Sansür"

Prano Bailey-Bond'un yönetmenliğini yaptığı bir başka korku filmi "Sansür"ün konusu özetle şöyle:

"Enid Baines, film sansürcüsü olarak çalışan genç bir kadındır. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde, geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder."

- "Cinni Kabus"

Mehmet Kütük'ün yönettiği; Cemre Can Saatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan ve Yusuf Delibaş'ın başrollerinde oynadığı yerli korku filmi "Cinni Kabus"; sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kıza, cinlerin musallat olmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

- "Defin-Ecin Zulman"

Cengiz Kaplan'ın yönetmenliğini yapıp, başrolünde Tuğba Gökhan, Melih Çardak, Sefa Zengin ve Vural Buldu gibi isimlerle oynadığı "Defin-Ecin Zulman", bir cin topluluğunun definesi etrafında gelişen olayları konu alıyor.

- "Peter Rabbit: Kaçak Tavşan"

Will Gluck yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Peter Rabbit: Kaçak Tavşan"; maceraperverliğini dizginleyemeyen Peter'ın, kendisinin bu yönünün takdir edildiği bir çevrede yaşadığı serüvenleri beyaz perdeye taşıyacak.