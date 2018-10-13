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MİRASÇILAR

Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi'nin, dünya prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapılan ilk uzun metrajlı filmi "Mirasçılar", iki kadının 30 yıllık birlikteliklerinin ekonomik sorunlarla nasıl yıprandığını ve yeni bir niteliğe büründüğünü anlatıyor. Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova ve Nilda Gonzalez'in rol aldığı dram türündeki filmin senaryosu da Marcelo Martinessi'ye ait.