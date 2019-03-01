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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girdi.

YALAN DOLAN

Michael Şahin Derun'un yönettiği ve Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Yalan Dolan izleyici ile buluştu. Şafak Sezer'e Çetin Altay, Burcu Binici ve Yıldırım Öcek'in eşlik ettiği film; altı kişiden oluşan bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediyor.