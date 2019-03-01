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ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM
Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği Öldür Beni Sevgilim, birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor.
Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı filmde; ikiliye Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu eşlik ediyor.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girdi.
YALAN DOLAN
Michael Şahin Derun'un yönettiği ve Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Yalan Dolan izleyici ile buluştu. Şafak Sezer'e Çetin Altay, Burcu Binici ve Yıldırım Öcek'in eşlik ettiği film; altı kişiden oluşan bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediyor.
MUSABBAR
Engin Tutuş ve Erdal Tutuş'un yönettiği haftanın yerli korku filmi Musabbar için Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler, M. John Rashiddin ve Barış Bayram Kesen gibi isimler kamera karşısına geçti.
MUTLU LAZZARO
Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Mutlu Lazzaro, iyi yürekli genç köylü Lazzaro ve hayal gücü tarafından lanetlenmiş soylu genç Tancredi arasındaki buluşma hikayesini beyaz perdeye taşıyor. İtalyan Yönetmen Alice Rohrwacher'in yazıp yönettiği filmde Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca Chikovani, Alba Rohrwacher, Sergi Lopez, Natalino Balasso, Tommaso Ragno ve Nicoletta Braschi rol aldı.
TABALUGA
Sven Unterwaldt Jr. yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi Tabaluga, türünün son örneği olan Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin dünyayı ve dostlarını zalim Arktos'tan korumak için atıldıkları macerayı konu alıyor.
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