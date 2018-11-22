Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Vizyondaki filmlerden biri olan, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor
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BİZİ HATIRLA
Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor.
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Dram türündeki filmin başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk oynuyor.
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DELİLER FATİH'İN FERMANI
Osman Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erkan Petekkaya, Yetkin Dikinciler, Cem Uçan, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Hakan Yufkacıgil, Berat Efe Parlar, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan ve Demet Tuncer'in rol aldığı "Deliler Fatih'in Fermanı" izleyici ile buluşuyor.
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Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'a ait olan aksiyon türündeki film, 2. Mehmet'in Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'in zulümlerine son vermek için gönderdiği Deliler Birliği'ni konu alıyor.
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ROBİN HOOD
Jamie Dornan, Taron Egerton, Ben Mendelsohn, Jamie Foxx, Paul Anderson ve Eve Hewson'un başrollerinde oynadığı "Robin Hood"un yönetmen koltuğunda Otto Bathurst oturuyor. Senaryosu Joby Harold'a ait olan film macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
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GRİNÇ
Scott Mosier ve Yarrow Cheney'in yönettiği "Grinç" de haftanın animasyon filmi olarak öne çıkıyor.
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MUHTEMEL AŞK
Thomas Stuber'in yönettiği "Muhtemel Aşk", izole bir hayatın peşindeki Christian'ın bir süpermarkette çalışmaya başlamasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Dram türündeki filmde Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Henning Peker ve Matthias Brenner rol aldı.
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yaz", 1980'lerin Leningrad'ında bir yaz günü başlıyor ve Sovyetler Birliği'nde rock'n roll'un kaderini değiştiren kahramanları mercek altına alıyor.
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Kirill Serebrennikov'in yönetmenliğini üstlendiği filmde Teo Yoo, İrina Starshenbaum, Roman Bilyk, Anton Adasinsky ve Liya Akhedzhakova oynuyor.
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PUT ŞEYLERE
Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu "Put Şeylere"; İstanbul'un Cihangir semtinde yaşayan bir grup sanatçının; yeterince karmaşık olan ilişkilerinin, hayatlarına giren bir el kamerası nedeniyle iyice garip bir hal almasını anlatıyor. Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel, Elit İşcan, Feride Çetin, Beril Kayar, Rüzgar Erkoçlar ve Kadir Çermik'in oynadığı filmin senaryosu da Onur Ünlü'ye ait.
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