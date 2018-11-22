Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Vizyondaki filmlerden biri olan, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Bizi Hatırla", bir süre ihmal ettiği babasını rahatsızlandıktan sonra yanına alan bir adam ve ailesinin hikayesini anlatıyor