TOLKIEN

Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin yaptığı Tolkien adlı film, dünya edebiyatında Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve The Hobbit gibi eserleriyle sinema filmlerine ilham kaynağı olan John Ronald Reuel Tolkien'in hayatını konu alıyor. Biyografi türündeki filmde, yazar, şair ve filolog olan Ronald Tolkien'in çocukluk dönemi, gençlik yılları, aşık olduğu kadın ve 1. Dünya Savaşı ele alınıyor. İngiltere yapımı filmin başrollerinde Nicholar Hoult, Lily Collins, Pam Ferris, Craig Roberts ve Derek Jacobi yer alıyor.