Bu hafta 8 film vizyona girecek

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmi bugün sinemaseverlerle buluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Darbe girişimi sırasında ağırlıklı olarak Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan film, milletin ortaya koyduğu kahramanca mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan bulunuyor.

- "Space Jam: Yeni Efsane"

Malcolm D. Lee'nin yönetmenliğini yaptığı LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle ve Cedric Joe'nin rol aldığı "Space Jam: Yeni Efsane", yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler ve Terence Nance tarafından kaleme alınan yapım, macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Ünlü basketbolcu LeBron James'in Michael Jordan'ın mirasını devam ettirdiği film, dijital bir dünyaya hapsedilen oğlunu kurtarmak için liderlik ettiği Looney Tunes üyeleriyle gerçek bir takım olup bir basketbol maçında yenilmez armada Goons'u alt etmenin mücadelesini veren LeBron James ve ekibinin hikayesini anlatıyor.

- "Sessiz Bir Yer 2"

Başrolünde Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe, Millicent Simmonds ve Djimon Hounsou'nun yer aldığı "Sessiz Bir Yer 2" korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

John Krasinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, yaşadıkları yerde sese duyarlı yaratıklara karşı verdikleri mücadeleden sağ çıkmayı başaran bir anne ve çocuklarının hayatta kalma çabalarını konu alıyor.

- "Protesto"

Vincent Cassel, Hubert Kounde ve Said Taghmaoui'nin başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Mathieu Kassovitz'in yaptığı "Protesto" ikinci kez izleyici karşısına çıkacak.

- "Paris'te Bahar"

Suzanne Lindon'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Paris'te Bahar", kendi yaş grubundakilerden sıkıldığı bir dönemde kendisinden yaşça büyük bir tiyatro oyuncusuyla tanışan 16 yaşındaki genç Suzanne'ın hikayesini odağına alıyor.

Romantik komedi ve dram karışımı filmde Suzanne Lindon'a başrolde Arnaud Valois, Frederic Pierrot, Florence Viala ve Dominique Besnehard eşlik ediyor.

- "Spirit Özgür Ruh"

Elaine Bogan ve Ennio Torresan'un yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Spirit Özgür Ruh", annesinin memleketi olan küçük bir sınır kasabasından gelen cesur akrobat binicisi Lucky'nin, kendisi gibi özgür ruhlu olan yabani at Spirit'le tanışmasından sonra yaşananları anlatıyor.

- "Vay Babam Vay"

Onur Yaprakçı, Fırat Albayram, Altan Erkekli, Füsun Demirel ile Bengi İdil Uras'ın rol aldığı ve Gökhan Arı'nın yönettiği "Vay Babam Vay"ın konusunu, bir cenaze için toplanan insanların bir türlü defnedilemeyen cenaze boyunca yaşadıkları oluşturuyor.

- "Çılgın Ortak"

Özgür Selvi'nin yönetmenliğini üstlendiği, Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ali Tarık Fındık ve Mehmet Yıldırım gibi isimlerin rol aldığı yerli yapım "Çılgın Ortak", bir cinayeti çözmek için görevlendirilen iki dedektifin komik maceraları etrafında dönüyor.