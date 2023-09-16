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        Haberler Ekonomi Alışveriş Bu hafta A101'e beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! 21 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirime giren ürünler - Alışveriş Haberleri

        Bu hafta A101'e beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor! İşte 21 Eylül A101 aktüel kataloğu

        A101, 21 Eylül tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Perşembe günü A101'de; küçük ev aletleri, beyaz eşya, halı, kanepe, oyuncak ve gıda ürünleri indirimli bir şekilde satışa sunulacak. İşte, 21 Eylül A101 aktüel kataloğu...

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        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:06
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        1

        Paşabahçe yağdanlık sirkelik 59.90 TL

        Karnıyarık tenceresi 299 TL

        Wok tava 149 TL

        2

        SEG No Frost buzdolabı 12.999 TL

        SEG 7 kilo çamaşır makinesi 7.399 TL

        Flavel büro tipi buzdolabı 2.999 TL

        3

        Toshiba uydu alıcısı 5.299 TL

        Onvo Smart Led TV 5.499 TL

        Canon yazıcı 1.049 TL

        4

        Çocuk sandalyesi 79.90 TL

        Oyuncak şato Buzlar Ülkesi 169 TL

        Oyuncak küçük ATV 199 TL

        5

        Güneşlik perde 109 TL

        Kadife kaymaz taban saçaklı 139 TL

        Tek kişilik battaniye 199 TL

        6

        3'lü kanepe 4.500 TL

        Vega 6 kişilik yemek takımı 4.500 TL

        7

        Homend tost makinesi 899 TL

        KCM filre kahve makinesi 349 TL

        Arzum seramik tabanlı ütü 579 TL

        8

        Bernardo 24 parça yemek takımı 1.090 TL

        Tokyo saklama kabı 69.90 TL

        9
        10
        11
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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