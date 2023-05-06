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Bu hafta altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta altın ve dolar kazandırdı
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,70 kayıpla 4.400,76 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 4.311,41 puanı, en yüksek 4.660,31 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,04 azalışla 4.229,62 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,33 kayıpla 7.014,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,81 düşüşle 3.876,96 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 9,07 azalışla 4.177,69 puana geriledi.

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,57 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Fenerbahçe Futbol AŞ’yi yüzde 4,82 ile Coca Cola İçecek, yüzde 3,59 ile GÜBRETAŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 30,12 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 21,43 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 19,22 ile Kiler Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 219 milyar 91 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 191 milyar 967 milyon lirayla Koç Holding ve 181 milyar 280 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,37 artışla 1.258 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 8.428 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,23 değer kazanarak 19,4980 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,08 yükselişle 21,4280 lira oldu.

Geçen hafta 25,4300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 artışla 25,8810 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04 kazançla 22,9630 liradan alıcı buldu.

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