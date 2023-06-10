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Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 10,00 kazançla 5.626,49 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 5.204,48 puanı, en yüksek 5.639,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,32 artışla 5.324,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,94 kazançla 4.764,60 puana, Sanayi Endeksi yüzde 8,46 değer kazancıyla 9.080,93 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 10,69 artışla 5.496,97 puana yükseldi.

KOÇ HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,70 ile Koç Holding oldu. Koç Holding’i yüzde 28,23 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 25,15 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,41 ile Kiler Holding, yüzde 6,24 ile Smart Güneş Teknolojileri, yüzde 3,87 ile Girişim Elektrik Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 150 milyon lirayla Sasa Polyester, 262 milyar 719 milyon lirayla Koç Holding ve 244 milyar 122 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN YÜZDE 11.8 YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,82 artışla 1.476 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,82 kazançla 9.889 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 11,86 değer kazanarak 23,3610 lira, avronun satış fiyatı yüzde 11,98 yükselişle 25,1360 lira oldu.

Geçen hafta 26,4900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 11,00 artarak 29,4040 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 11,17 kazançla 25,9140 liradan alıcı buldu.

Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.320,00 1.476,00 11,82 34,92
Cumhuriyet 7.330,00 8.844,00 9.889,00 11,82 34,91
ABD Doları 18,7180 20,8850 23,3610 11,86 24,81
Euro 19,9800 22,4460 25,1360 11,98 25,81
İngiliz Sterlini 22,5700 26,4900 29,4040 11,00 30,28
İsviçre Frangı 20,2850 23,3100 25,9140 11,17 27,75
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