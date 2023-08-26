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        Bu hafta borsa kazandırdı

        Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı, dolar ve altın kaybettirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:16
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        Bu hafta borsa kazandırdı
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamladı.

        Endeks, hafta içinde en düşük 7.407,94 puanı, en yüksek 7.902,95 puanı gördü.

        Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,20 kazançla 7.158,67 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,52 yükselişle 7.902,83 puana ve Mali Endeks yüzde 3,72 kazançla 7.577,09 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 değer kazancıyla 12.189,20 puana yükseldi.

        EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,42 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticareti yüzde 27,88 ile Ülker, yüzde 21,15 Türk Telekom izledi.

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        Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,08 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,13 ile GSD Holding, yüzde 11,66 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

        Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 418 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 440 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 301 milyar 853 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

        24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 azalışla 1.629 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 10 bin 806 liraya düştü.

        Doların satış fiyatı yüzde 2,05 değer kaybederek 26,5440 lira, avronun satış fiyatı yüzde 2,74 azalışla 28,6520 lira oldu.

        Geçen hafta 34,5910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,44 azalarak 33,4020 liraya düştü.

        İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,72 azalışla 29,9760 liradan alıcı buldu.

        Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
        Külçe Altın 1.094,00 1.649,00 1.629,00 -1,21 48,90
        Cumhuriyet 7.330,00 10.940,00 10.806,00 -1,22 47,42
        ABD Doları 18,7180 27,0990 26,5440 -2,05 41,81
        Euro 19,9800 29,4600 28,6520 -2,74 43,40
        İngiliz Sterlini 22,5700 34,5910 33,4020 -3,44 47,99
        İsviçre Frangı 20,2850 30,8130 29,9760 -2,72 47,77
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