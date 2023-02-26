Bu hafta borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Bu hafta borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın kaybettirdi
AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,63 kazançla 5.058,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.014,44 puanı, en yüksek 5.264,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,63 artışla 4.618,50 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,08 kazançla 8.628,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,96 primle 4.118,79 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,67 değerle 5.298,65 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 45,79 ile Oyak Çimento oldu. Oyak Çimento’yu yüzde 27,16 ile İskenderun Demir Çelik, yüzde 22,70 ile Gübre Fabrikaları TAŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,37 ile Albaraka Türk Katılım Bankası, yüzde 14,63 ile Türk Telekom, yüzde 11,16 ile Turkcell şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 241 milyar 541,8 milyon lirayla Sasa Polyester, 190 milyar 699,5 milyon lirayla Koç Holding ve 187 milyar 807 milyon lirayla Ford Otosan oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,35 azalışla 1.100 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 kayıpla 7 bin 370 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,11 değer kazanarak 18,8910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,94 düşüşle 19,9350 lira oldu.

Geçen hafta 22,6900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 azalışla 22,6410 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 değer kaybederek 20,1760 liradan alıcı buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya'da ocakta son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı gerçekleşti
PARA Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
TCMB rezervlerinde 2 haftada 7 milyar dolarlık düşüş
PARA Rezervler 2 haftada 7 milyar dolar düştü
Kur korumalı mevduat 1.5 trilyon liraya yaklaştı
PARA KKM'de yeni rekor
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 2023 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
PARA Merkez Bankası'ndan 'ölçülü indirim'
ABD Başkanı Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdi
PARA Biden'ın Dünya Bankası Başkanı adayı Banga
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,7 büyüdü
PARA ABD ekonomisi son çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü
Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
PARA Gözler Merkez'de
Fed tutanakları yayınlandı
PARA Fed tutanakları yayınlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.