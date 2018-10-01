Yaratıcı ancak bir o kadar da zorlayıcı bir haftaya giriyoruz. Kişisel motivasyon, hafta boyunca yüksek olacak. Hizmet sektörüne ilişkin gelişmeler, sağlık harcamaları, günlük ihtiyaçların doğru tespit edilmesi bu hafta önem kazanacak. Kaos ve rekabetten kaçınarak, alışkanlıklar konusunda tutucu davranmayarak ve ihtiyaçlarımızı doğru tespit ederek, sağlıklı hedef koyarsak bu hafta verimli geçecektir.

Cuma günü başlayacak olan Venüs retrosu ilişkilerde olası problemler, geçmişten gelen diplerde kalan sorunların açığa çıkması gibi kişisel alanlarda tesirler getirirken, finansal konularda da gözden geçirmelere sebep olacaktır.

Retronun ilk günlerinde riskli borçlanmalardan kaçınmakta fayda var. Venüs haz veren konular, güzellik ve estetikle ilgilidir. Hayattan haz aldığımız alanlarda sadeleşmeler, estetik algımızda değişiklikler olası. Derin bir mutsuzluk ve hayal kırıklığı hissi ve yönsüzlük, ilişkilerde beklentilerin karşılanmaması söz konusu olabilir.

Bu haftadan başlayarak zevklerin sanatla ve hobilerle bağdaştırılması, el işi her tür üretimin artırılması yönsüzlük duygusunu ortadan kaldırır. Venüs retrosu; sadeleşme, öz disiplin, içe dönme, kendiyle barışık olma konularında imkanlar sağlayacağı için retronun başından sürece uyumlanmak işinizi kolaylaştırır. Hedef koyamaz, eksikleri borçla kapatıp, sadeleşmek yerine büyürsek Venüs retrosu, yalnızlık, statü kaybı ve borç yaratacaktır.

Venüs ile görünüm halinde olan Jüpiter; Kişisel gelişim faaliyetleri, spritüel konular, kendi kendine yetme, tarihi araştırmalar konusunda imkanlar vererek, içsel arayışlara yön verecektir. Mars, Kova burcunda Güney Ay Düğümü ile kavuşum halinde, geçmişteki uğraşlar, uzmanlık alanları, teknik yetenekler ve karmik yetenekleri açığa çıkaracak fırsatları yaratabilir. Öze dönüp, huzuru dışarıda aramaktan vazgeçmekte fayda var.

SALGIN HASTALIKLARA DİKKAT

Hafta boyunca salgın hastalıklar, alerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri olası. Vücudun savunma sistemini güçlendirmek önemli.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Kaos, rekabet, inatçılık, sır saklama, yetersizlik duygusu nedeniyle öfkeli davranışlar, etrafı huzursuz etme, tembellik, yönsüzlük, riskli büyüme.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Cömertlik, bireysel motivasyon için çaba, kendini kontrol etme, öfkeyi dönüştürmek, hizmet ve yardım faaliyetleri, sanat, hobi.

Ayurvedik astrolojide Venüs retrosu için kullanılan taşlar: Elmas, opal.

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