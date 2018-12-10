Kiron düz harekete döndü. Kiron ruhun yaralarını iyileştirip bütünleşmesine yardımcı olur. Geçmişten gelen acı veren ancak görünür olmayan, farkındalığımızın dışındaki yaraları iyileşmek üzere yüzeye çıkarır. Kiron Balık burcunda geri hareketini tamamladı. Kendimizi kurban ettiğimiz roller konusunda bizi aydınlattı. Haftanın ilk günü geri hareketi tamamlayıp düze dönerken gücü arttığı için önemli farkındalıklara hizmet ediyor.

Merkür-Kiron-Kuzey Ay Düğümü su üçgeni duygusal yükü artırıyor. 13 Aralığa kadar duygusal tepkilerde aşırıya kaçabiliriz. Kiron yaraları, Merkür zihni, Kuzey Ay Düğümü geleceği gösterir. Yaralarımızın farkına varıp iyileştirebilir, daha kararlı tutumlarla geleceğe dair hedefler koyabilir ve hatta uygulayabiliriz. Gerekli koşullar kendiliğinden gelişecektir.

NEPTÜN VE MARS KAVUŞUYOR

Neptün Balık burcunda koşulsuz sevgiyi ve şefkati anlatır. Hayalleri, ruhun yüksek titreşimli enerjilerini temsil eder. Mars ile olan kavuşumu sayesinde hayalleri gerçekleştirme gücü artıyor. Hafta boyunca bu görünüm hayallerin günün gerçeklerine uygunluğunu sınarken, varoluşun şefkate dayalı birliğini ve koşulsuz sevgisini tetikliyor. Bu dönemde kendimiz kadar başkalarını da düşüneceğimiz durumlar, hizmet arzusu açığa çıkacaktır. Ancak, bu görünüm yaratıma dönüşen hayallerle, zemini olmayan hayalperestlik arasında sıkışıp kalmaya da sebep olabilir.

GÜNEŞ-MARS KARESİ VAR

Hafta boyunca sebepsiz öfke, rekabete dayalı tutumlar, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Bu hafta baskıcı tutumlar sergilemekten kaçınmak önemli. Söylemler sertleşebilir, gerginlikler artabilir. Kazalar, kaymaya bağlı düşmeler olabilir.

MERKÜR YAY BURCUNA GEÇİYOR

13 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Çok yönlü düşünmeyi, yabancı dillere ve felsefeye olan merakı artırıyor. Seyahat planları, yeni eğitim olanakları açığa çıkarken, telaş ve dikkatsizlik artabilir. Düşünmeden konuşma, detaylara önem vermemekten kaynaklı yanlışlar olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ