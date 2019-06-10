Tatil sonrası çalışma ve özdisiplin temalarının, belirsizliklerin yoğunlaştığı bir haftaya giriyoruz. Yatırımlarda seçicilik önem kazanıyor. Ülkemiz haritasında yurt dışı kaynaklı sorunlar belirginleşse de çözümsüzlük devam edecektir.

Hayallerle günün gerçekleri arasında sıkışıp kalacağımız günlerden geçiyoruz. İradeyi çalışıp üretmek yönünde kullanmak faydalı olacak.

Bu hafta Mars Satürn karşıtlığı belirginleşiyor. Hayatımızda otorite konumunda olan insanlarla çatışabiliriz. Hedefleri gerçekleştirme arzumuz artsa da engellenebiliriz.

Sert söylemler, inanç çatışmaları artabilir. Makineler, mekanik araçlarda arızalar olabilir. Keskin ve delici araçlarla çalışanların iş kazalarına karşı tedbirli olması son derece önem kazanıyor. Statüko çatışmaları, politik söylemlerde sertlik artıyor.

Neptün Güneş görünümü, hafta boyunca özgüven ve özdeğer konularında vurguya neden oluyor.

Geçmişten gelen sorunlar gün yüzüne çıkacaktır. Kendimizi hayatın kurbanı olarak algılamak yerine incinebilirliği kabul edip ilerlemek faydalı olacak.

Neptün Jüpiter açısı keskinleşiyor. Muhakeme gücünde düşüklük, gerçeklik algısında sorun olası. Vaatlere kanmamak, finansal konularda tedbirli olmak, seyahat planlarken güvenilir adresleri seçmek önem kazanıyor.