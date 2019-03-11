Mars’ın Venüs ile yaptığı görünüm; ilişkilerde çalkantıya sebep olurken, rekabeti artırıyor. İsteklerde aşırılık, harcamalarda artış olası. Hafta başında finansal dalgalanma, zevklerde aşırıya kaçma söz konusu.

Mars Satürn görünümü keskinleşiyor. Yapıcı faaliyetler, dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Hafta boyunca tahammül sınavları olabilir.

Güneş Jüpiter görünümde: Bilge tutumlar manevi değerlere vurgu artıyor. Merkür retrosunu unutmadan, heveslerde aşırıya kaçmamak gerek. Savurgan, kibirli tutumlara dikkat etmek faydalı olur. Hafta boyunca yasal anlaşmazlıklar, dini hassasiyetler gündem olabilir.

Retro Merkür Güneş ile kavuşumda: Geçmişten gelen konular, kendimizi mağdur hissettiğimiz olayların tekrarı gündem olabilir. Otorite konumunda olan kişiler tarafsızlık sorunları yaşarken, kendimizi aşırı akıllı sanıp büyük yanılgılara düşebiliriz. Kavuşum, önemli fikirlerin, anlaşmaların, yazılı eserlerin, manevi konuların gündem olmasına sebep olacaktır. Yardımseverlik ve kendini bir amaca adama arzularımız artarken; üstlenilen kurban rollerinin, yanlış adanmışlıkların farkına varma imkanı doğuyor.

Bu kavuşum ülkemiz haritasında inanç ve ideallere dayalı hedeflerde gözden geçirmelere neden oluyor. Düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetlerini artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük ve inanç tazeleme ihtiyaçları açığa çıkabilir. Önümüzdeki günlerde hukuki konularda geçmişten gelen davalar gündem olabilir.

Uluslararası konularda, anlaşmalarda dikkatli davranılması gereken görünümler var. Ülkemizin Güneş dönüşü haritasında Yükselene karşıt yerleşmiş olan Satürn 7’nci evde Uluslararası ilişkilerin, komşuların ülkemiz üzerindeki baskısını artırdığına işaret ediyor. Hafta boyunca kaynakların ve üretim biçiminin yenilenmesine dair zorunluluklar, uluslararası konulara vurgu artıyor.