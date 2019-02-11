Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül 11-17 Şubat haftası burç yorumunu yazdı.

Merkür Balık burcunda: Anlatma arzuları yerine dinleme ve özümsemeye bırakıyor. Sezgisel kavrayış ve empati artıyor. Yaratıcı yazarlık önem kazanıyor. Dikkatsiz ve yönsüz tutumlar sergileyebiliriz. Anlam arayışı, derin düşünceler, soyut kavramlar önem kazanıyor.

Uranüs Mars kavuşumda: Hafta boyunca kişisel tutkulara yoğunlaşırken, doğamıza aykırı ilkel güdüleri açığa çıkaran yoğun enerjiler var. Hedefleri yenileyen, yeni olanaklar sağlayan imkânlar gelişiyor. İhtirasları ve gerçek ihtiyaçlardan kaynaklanan arzuları ayırt etme dönemindeyiz. Hafta ortasına kadar ego savaşları, çıkar çatışmaları yoğunlaşırken, varoluşumuza ve ilerleyişimize engel olan tutumlarımızla yüzleşeceğiz.

Mars ile Ay Düğümleri arasındaki görünüm sebebiyle ailevi konularda hassasiyetler, ebeveyn ilişkileri ve sağlığı gündem olacaktır. 14 Şubat öğleden sonraya kadar aktif olan bu görünüm ile çalışma ve disiplin konularında baskı artarken karmik yükler temizleniyor.

14 Şubat’ta Mars Boğaya ilerliyor: Bir süredir ateş elementinde ilerleyen Mars Boğada istikrar ve uzun vadeli strateji üretme imkânı sunuyor. Güvenlik, finans, üretim konularına vurgu artıyor. Projeleri tek tek ele almak, işleri sıraya koymak ve program dâhilinde ilerlemek önem kazanıyor. Tutamayacağımız sözler verdiysek bu süreçte ilişkilerde hassasiyetler açığa çıkabilir.

Hafta boyunca geçmişin yükünü bırakma adına sınavlara tabi olabiliriz. Öfkeye tutunmadan, sebep sonuç ilişkisini kurarak karar vermek, yenilenmek ve içsel keşfe çıkmak faydalı olur.