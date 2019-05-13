Satürn Güney Ay Düğümü tam kavuşum, Kuzey Ay Düğümü karşıt konumda: Satürn kişinin hayatındaki sorumluluklar, tamamlaması gereken işleri anlatır. Yaşamda karşılaşılan engeller, blokajlar bu gezegen ile temsil edilmektedir. Güney Ay Düğümü öğrenilmiş bilgiyi ve yetenekleri gösterirken eskimiş, sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri işaret eder. Kuzey Ay Düğümü yenilenen yaşam konularını, ihtiyaçları ve idealleri gösterir. Bu görünümün etkisiyle çalışma ve üretmeye vurgu artarken hırslı, statükocu, baskıcı tutumlar belirginleşiyor. Nihai olarak Yengecin koruyan ve bütünü kavrayan yapısına duyulan ihtiyaç belirginleşecek, eskimiş ideallerin sorgulandığı koşullar artacaktır.

15 Mayıs’ta Venüs Boğaya ilerliyor. Venüs’ün yönettiği alanlarda gelişmeler yaşanabilir. Huzur ve sabit ilişki arzularımız artıyor. Gelişmiş zevkler, sanatsal yetenekler öne çıkıyor. Lüks harcamalardan, gereksiz estetik müdahaleden, bencil tutumlardan kaçınmak faydalı olur.

16 Mayıs’ta Mars Yengeç burcuna geçiyor. Mars bu burçta zararlı çalışıyor. Marsın temsil ettiği alanlarda enerjisi zayıflıyor. Mücadele gücünde düşüklük olası. Duygusal sömürü ve baskı artabilir. Bu dönemde duyguların doğasını anlamaya çalışmak ve kendimizle yüzleşmek adına koşullar elverişli. Arzularımızı gerçekleştirmek ve duygularımızı anlamak adına çaba sarf edersek içsel güvenlik ihtiyacımızı karşılayabiliriz.

18 Mayıs Uranüs Venüs Boğa’da tam kavuşumda; yenilenmiş fikirler, yaşamdaki gerçek değerler açığa çıkmaya başlayacak. Tüketime dayalı eski ideallerin yerini üretim almaya başlıyor. Finans alanında hassasiyetler ilişkilerde gerginlikler olası.

19 Mayıs’ta yaşanan Akrep Dolunay’ı ile kaybetme korkusu nedeniyle sürdürdüğümüz alışkanlıklarımızla yüzleşiyoruz. Güç ve kontrol duygularımız açığa çıkıyor. Olayları derinlemesine araştırma, sezgisel kabiliyetlerde artış olası. Bireysel yeteneklere güvenme ve kendimize inanma adına imkanlar beliriyor. 5 Mayıs Yeni Ay’ı ile hem maddesel hem de duygusal güvence ihtiyaçlarımız belirginleşmişti. O dönemde verdiğimiz kararlar, başladığımız işlerden sonuç alacağız.