Haftaya Uranüs Ay Düğümleri arasındaki gergin görünümün tetiklenmesi ile başlıyoruz. Kendini ifade etme baskınlığından kaynaklanan öfke artabilir.

Baskın karakter özellikleri açığa çıkarken, adalet yasasına uygun tutumlar geliştirmek önem kazanacaktır. Uranüs'le Ay Düğümleri arasındaki görünüm sebebiyle ailevi konularda hassasiyetler, ebeveyn ilişkileri ve sağlığı gündem olacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Yengeç'te uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve korunma önem kazanır. Güney Ay Düğümü Oğlak'ta; geçmiş karmayı aktive ederek temizlenmesine olanak sağlar. Böylece yeni başlangıçlar yaratılır. Katılaşmış, faydasını yitirmiş değerleri, yöntemleri sonlandırır.

Merkür Plüton görünümde: Sırlar açığa çıkarken, bilginin gücüne vurgu var.

Güneş Güney Ay Düğümü kavuşumda: Sağlık sorunları, dolaşım hassasiyetleri artabilir. Birikmiş borçların çözümü için radikal kararlar alınabilir. Mars, Satürn görünümde: Dayanıklılık, tahammül sınavlarından geçebiliriz. Fiziksel sınırlarımız zorlanırken ruhsal yaralar oluşabilir.

Başkalarının hatalarından kaynaklı suçları üstlenmemek, objektif olmak, duygusal bağlara yenilmemek önemli. Otorite ile çatışmalar olası. Farkına varmadan sürdürdüğümüz erkil yaklaşımlar nedeniyle güç mücadelesi olabilir. Hafta boyunca geçmişin yükünü bırakma adına sınavlara tabi olabiliriz. Öfkeyi beslememek, affediciliğin huzuruna sığınmak, yenilenmek ve içsel keşfe çıkmak faydalı olur.

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