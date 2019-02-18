Güneş, 19 Şubat’ta Balık burcuna ilerliyor: Manevi konulara yoğunlaşırken, şefkat yardımseverlik öne çıkıyor. Kararsızlık, yönsüzlük, hayal dünyasında yaşama sebebiyle güne uyumlanamama söz konusu olabilir.

Merkür, Neptün Balık’ta tam kavuşumda: Farkındalık gerektiren konularda açılımlar, ruhsal konulara merak artıyor. Pratik meseleleri kavramakta zorlanabiliriz. İletişim kurma, konsantrasyon ve ifadede netlik sorunları yaşanabilir. Anlaşma sözleşme metinlerini iki kez kontrol etmekte fayda var.

19 Şubat’ta Başak burcunda Dolunay yaşanıyor. Burcun 0 derecesinde olduğu için oldukça değişik etkileri olacak. Yenilenme, başlangıç, iradenin farklı yönde kullanılması için imkânlar tanıyor. Başak burcu topraktaki tohumun koruyucusudur. Yüksek arınma, temizleme ve şifalandırma enerjisi taşımaktadır. Bu Dolunay'da yüksek zekâ, ruh beden dengesini koruyan farkındalık açığa çıkıyor.

Ülkemiz haritasında yönettiği alan itibari ile ülkenin inanç ve ideallerine dayalı hedeflere vurgu var. Düşünce üretmeyen, hayatı sığlaştıran, dogmatik tutumlarını sürdüren insanların hassasiyetleri hafta boyunca giderek artıyor. Bu gurupta aşırı kırılganlık, artan yönsüzlük ve inanç tazeleme ihtiyaçları açığa çıkabilir.

Dolunay ile birlikte Mars’ın Boğa'da ilerliyor oluşu sebebiyle; İnatçı ağır hareket eden güdülerimizle, dayanıklı ve kararlı vasıflarımız hafta boyunca çatışma halinde. Hafta ortası çalışma, düzen ve maddenin değerine vurgu artıyor.