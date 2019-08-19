Ağustos ayını artık yavaştan kapatıyoruz. Yeni haftada artık tatil modundan uzaklaşmaya başlıyoruz. Bu hafta 21 Ağustos'ta Merkür ile Jüpiter üçgen açı oluşturuyor. Yani iletişim, anlaşma veya sözleşme konularında şans bizden yana olacak. Hafta sonuna doğru ise ikili ilişkiler alanında harekete geçeceğiz. Peki burçlar ayrı ayrı nelerle karşılaşacak? İşte 19-25 Ağustos haftalık burç yorumları...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Gülümseyeceğiniz ve gülümseteceğiniz neşeli bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Koçlar… Katıldığınız lüks etkinliklerin tadını çıkaracaksınız. Ancak masraflarda artış olabilir. Bu nedenle ağustosun sonuna kadar ölçülü harcamanızda fayda var. Bunun yanında, vize, yeşil kart başvurularınız varsa, veya yasal meselelerden sonuç bekliyorsanız şans sizden yana olacak. Kariyere gelirsek, iş konusuna yoğunlaşmalar artıyor. Patronunuz ve müşterilerinizi memnun edecek işlere imza atacaksınız. Ancak iş yerinizden zam bekliyorsanız 2020 şubata kadar zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınız çok güzel. Evliyseniz ailenizi genişletebilirsiniz. Bekarsanız kafa dengi insanlarla tanışmanız olası.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Uzun süredir kariyer alanında endişeleriniz vardı Boğa burçları. Belki de iş değişikliğine gitmek istiyordunuz. Ancak sinirleriniz yatışınca işleriniz de oturmaya başladı. Hatta bulunduğunuz işte yükselişe geçebilirsiniz. Aile ve sosyal hayatınıza gelecek olursak, siz duygularını belli etmeyen fakat çok sıcakkanlı bir burçsunuz. Ailenize karşı mesafeliyseniz bu hafta hiç konusunu açmadığınız duygusal konuşmalar yapabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde yaşadığınız bir takım stresi partnerinizden çıkarmanız olası. Ağzınızdan çıkanı direkt söylemek yerine daha düşünceli olmalısınız. Maddi konularda ise sıkıntılarınız yavaş yavaş azalıyor.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta kariyerinizde parlayacaksınız sevgili İkizler burçları. Eğer yaratıcılık gerektiren bir işteyseniz, sosyal medya, grafiker veya reklam ajansındaysanız büyük bir ödül alabilirsiniz. Eğer imza veya anlaşma konuları varsa 21 Ağustos uygun bir gün olacak sizler için. Yeni haftada ayrıca tatile çıkma olasılığınız var ancak bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Planlarda aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle yanınıza almanız gereken eşyaları iki kez kontrol etmeniz gerekiyor. Hafta sonu ise aşkta şansınız parlıyor. Evinizde düzenleyeceğiniz bir etkinlikte, veya dışarıda gerçekleşen partide eğer yalnızsanız istediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar da hafta sonu güzel etkilerle karşılaşacak. Son olarak aniden büyük bir sır kulağınıza gelebilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Kariyerinizin ön planda olacağı keyifli bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Yengeçler. Özellikle 21 Ağustos tarihini not alın. Çünkü kariyerinizde büyük bir satış yapabilir veya önemli bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Bunun yanında maddi konularda yaşadığınız sıkıntılar da düzeliyor. Sosyal hayatınıza gelecek olursak, 24 Ağustos Cumartesi günü güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden çok uzaklaşmadan bir yere kahvaltıya gidebilir, partneriniz veya eşinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz. Veya yakın bir arkadaşınızı görmek için seyahatte bulunabilirsiniz. Hafta sonu ayrıca, sansasyonel haberler duymanız olası gözüküyor.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan burçları… Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da oldukça şanslısınız. Ağustosun sizin ayınız olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Geçtiğimiz sene sonunda aşk hayatınızda yaşadığınız üzücü gelişmeler artık sona erdi. Sevgiliniz varsa veya evliyseniz partnerinizle hayatı dolu dolu yaşayacaksınız. Uzun süredir yalnız olan Aslan burçları bile bu hafta hayatlarının aşkıyla karşılaşabilir. Bunun yanında kariyer hayatınızda bazı ufak karışıklıklar, aksilikler veya yorgunluklar söz konusu olabilir. 2020’nin başlarına kadar bu karmaşa ara ara devam edecek ancak daha sonra işlerinizi oturtacaksınız.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başaklar… Yeni haftada işinizi ön planda tutacaksınız. Büyük bir projenin tamamlanması için uğraş vereceksiniz. Ancak sonunda büyük alkışlar da toplayacaksınız. Bunun yanında yeni bir işe atılmak isteyebilir, farklı sektörlere yönelebilirsiniz ancak, anlaşmalar, sözleşmeler başlangıçlar için ağustos sonunu bekleyin derim. Özel hayatınızda bu aralar kontrol edemediğiniz olaylarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Günlük rutinler, para konularıyla ilgili sorunlardan dolayı huzursuzluğa kapılsanız da soğukkanlı kaldığınız sürece zorlukların üstesinden geleceksiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Teraziler yeni haftanın gündemini para konuları oluşturuyor. Beklediğiniz paraların gecikmesi biraz canınızı sıkabilir ancak hafta sonuna doğru elinize nakit geçebilir. Bunun yanında sosyal hayatınız biraz yavaşlayacak. Huzur bulmak adına daha çok evinizde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da bu aralar evinizle ilgili düzenlemelere kendinizi ayıracaksınız. Özetle sakin ve huzurlu bir hafta olacak. Aşk ve ilişkiler konusuna gelirsek, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Evli ve ilişkisi olanlar partneriyle uyum içerisindeler. Öte yandan eğer yeni bir ilişkiye başladıysanız ani duygu değişimlerine dikkat edin. Çünkü karşınızdakini korkutup kaçırabilirsiniz.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep burçları, karamsar ve sinirli bir ruh halinde olsanız da bu haftadan itibaren ekim ayına kadar aşk, arkadaşlık, eğlence ve romantizm gündeminizde olacak. Aşk ve ilişkilerde eğer evliyseniz ve aranızda bir takım sorunlar varsa problemleri çözmek adına güzel bir süreç olacak. Eğer yalnız bir Akrep burcuysanız arkadaş olarak gördüğünüz birinden karşılıklı elektrik alabilirsiniz. Sosyal hayatınız oldukça güzel. Özellikle cumartesi günü yemek veya parti organizasyonu düzenleyebilirsiniz. Son olarak maddi olarak beklediğiniz paraların ağustos sonu, eylül başında elinize ulaşacağını hatırlatalım.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay burçları, ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız bu dönemde nihayet para ile ilgili rahatlamaya başlıyorsunuz. Uzun süredir kara kara düşündüğünüz maddi konular biraz da olsa rayına oturmaya başlıyor. Tabii kariyerde de zaferler elde edebilirsiniz. Ancak büyük anlaşmalar ve güçlü bir konuma erişmek için ağustos sonunu bekleyin. Bunun yanında 21 Ağustos, sözleşme imzalamak için uygun bir gün. Sosyal hayatınıza gelecek olursak, daha özgürlüğünüze düşkün olacağınız bir hafta olacak. Gezip tozmayı, yalnız hareket etmeyi isteyeceksiniz. Bu nedenle partnerinizle aranızda sürtüşmeler yaşanabilir.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yeni haftaya oldukça yoğun giriyorsunuz sevgili Oğlak burçları. İş stresi, özel hayatınızda yapmanız gerekenler derken biraz karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. İşleri bitiremeyeceğinizi düşünüp olayları kafanızda büyütebilirsiniz ancak durumu iyi değerlendirirseniz, adım adım işlerinizi yoluna koyarsanız oldukça güzel bir hafta olacak. Bunun yanında maddi konularda yaşadığınız problemleri geride bırakıyorsunuz. Belki beklediğiniz bir yerden gelecek parayla oldukça rahatlayacaksınız. Aşk ve ilişkilerde ise fikir dayatmaları olabilir. Ancak partnerinizi anlamaya çalıştığınız takdirde sorun yaşanmayacak.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Romantizmin ön planda olacağı güzel bir hafta sizleri bekliyor sevgili Kova burçları. Bu aralar pek çok Kova evlilik veya nişan hazırlığında olabilirler ancak bu dönemlerde ailenizle zıtlaşmamanız oldukça önemli. Diğer taraftan partnerinizden veya hayattan istediklerinizden daha emin olacaksınız. Sizi büyüleyen, saatlerce konuşabileceğiniz birine şans verebilirsiniz. Kariyer konularına gelirsek, yapımcı, reklamcı, avukat, muhasebeci veya emlakçıysanız oldukça şanslısınız. Bunun yanında emlak alım satım işleriniz varsa bir takım yavaşlıklar söz konusu. Gayrimenkulle ilgili bir anlaşma yapıyorsanız, 21 Ağustos uygun bir tarih olacak.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık burçları, kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. İletişiminiz kuvvetlenecek. Eğer gazetecilik, reklam, halkla ilişkiler gibi iletişimin kuvvetli olduğu bir sektördeyseniz büyük şanslar yakalayabilirsiniz. İlişkilere gelirsek eğer birlikteliğiniz varsa daha fedakar olabileceğiniz bir dönem olacak. Sevdiğinizin bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Zaten siz eli açık bir burçsunuz ancak bu dönem yardımseverliğiniz artacak. Bunun yanında yeni haftada hayatınızı biraz daha düzene sokuyorsunuz. Evinizi güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız. Maddi konularda ise yeni girişimler yapabilir. Paranızı çoğaltmak adına yatırımlara yönelebilirsiniz.