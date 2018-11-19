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Bu hafta burçları neler bekliyor? 19-25 Kasım haftalık burç yorumunuz

Bu hafta burçları neler bekliyor? 12 burç bu hafta nelere dikkat etmeli? İşte Habertürk astroloji yazarı Bengü Kadakal Karagül'den 19-25 Kasım haftası burç yorumunuz...

19.11.2018 - 10:09 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Haftaya Merkür’ün Yay burcundaki retrosu ile Mars-Balık etkileriyle başlıyoruz. Güneş Yay burcuna geçtiği için bu burçta yoğunlaşan enerji ile hafta boyunca Yay ve Balık burcunun yöneticisi Jüpiter’in etkilerini yoğun olarak yaşayacağız.

Jüpiter iyileştirici güç, iyilik ve şans gezegenidir. Yay burcu savaşçıdır, meydan okumayı ve yüzleşmeyi temsil eder. Burcun enerjisini yaşam alanlarımızı da yoğun olarak hissederken gölgesi olan gerginlik ve kavgayı dengede tutmak önemli olacak. Gelen fırsatları olgunlaşma imkanı olarak değerlendirmek, büyümek için sabırsız davranmamak, Merkür retrosu nedeniyle bekleten konulara direnip gerilmeden akışta olmak hafta boyunca önem kazanacak.

Retro nedeniyle zihinsel dağınıklık, dikkatsizlik, iletişimde hassasiyetler, kendi düşüncelerini fazla önemseme, duygu ve niyetlerin saklanması söz konusuyken sırlar açığa çıkabilir.

Mars Balık’ta kaygıyı artırırken, manevi konularda açılımlar söz konusu olabilir. Balık burcunun yöneticisi Jüpiter de yönettiği alanda Yay burcunda yer aldığından, öze dönüş, kendini anlama dönemindeyiz. Hafta boyunca iyi niyeti sürdürmek, kendimizi ve tüm tarafları açık fikirle gözlemlemek önemli olacak.

Ani duygusal tepkiler, hezeyan ve heyecan söz konusu. Duyguları dengelemek, telaştan ve kavgadan biraz da olsa sıyrılıp huzur sağlayan konulara ilgi duymak için zemin yaratır.

22 Kasım Güneş Yay burcuna geçiyor. Anlam arayışları artarken iyimser, geniş düşünen, özgür, tolerans sahibi, maceraperest vasıflarımız harekete geçecektir. Güneşin Jüpiter ile yapacağı kavuşumla olumlu enerjide artış gözlenebilir.

23 Kasım’da İkizler Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yeni Ay süresince şüpheden uzaklaşıp, pozitif meraka yöneldiysek bu Dolunay’da bizi besleyen, yaşamımıza değer katan yeni deneyimler gelişir. Entelektüel beceriler, eğitim öğretim faaliyetleri, pozitif meraktan doğan yeni yaratımlar oluşur.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Agresif, tartışmacı, sürekli gergin, zor beğenen, Fazla ihtiraslı, kavgacı, cehaletten beslenen, dogmatik, muhafazakar, kurban.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Bilge, okuryazar, entelektüel algısı gelişkin, öneri kabul eden, adaptasyon becerisi gelişmiş, cesur. 

 

 

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