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Yeni yıl heyecanının hemen ardından ocak ayı da göz açıp kapayıncaya dek geçiyor. Yeni haftaya baktığımızda 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçecek ve Kovaların doğum günleri başlayacak. 25 Ocak’ta ise Kova burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Peki burçlar bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte cevabı...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftanın ilk günüyle beraber Güneş, Kova burcuna geçiyor sevgili Koçlar… Geçtiğimiz hafta da Merkür Kova burcuna geçmişti. Özellikle kariyerle ilgili meselelerde şansınız oldukça açık… Hatta paranızın daha da arttığını, maaşınızın yükseldiğini görebilirsiniz. İş konularında, finansal meselelerde destekler alacaksınız. Diğer yandan cumartesi günü Yeniay meydana geliyor. Yeni başlangıçlar için güzel bir süreç olacak. Hayatınızda yolunda gitmeyen işlerden kurtulacaksınız. Eğer yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Bir yandan da geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti. Bu demektir ki yakın zamanda iş teklifleri alabilir, farklı iş kollarına yönelebilirsiniz. Bu hafta kariyerden yana şansı yüksek olacak burç sizsiniz. Mevkiinizde yükselme olabilir. Güzel konumlara gelebilirsiniz. Yöneticilerinizden güzel destekler alabilirsiniz. İşsiz bir Boğaysanız sektöre giriş yapabilirsiniz, planlarınızı eyleme dökebilirsiniz. Kısacası bu haftaki etkiler size kariyer alanında yükseltecek ve mutlu edecek.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Bir yandan da geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti. Bu etkiler size eğitim alanında şans verecek… Öğrenci İkizler burçları, eğitimde büyük başarılar elde edecek. Yurtdışında okuma planlarınız varsa temiz kağıtlar alacaksınız. Ya da akademik kariyerini ilerletmek isteyen bir İkizler burcuysanız bu süreci güzel bir şekilde atlatacaksınız. Şansın ve fırsatların gelişi iyimserliğinizi de artıracak. Özel hayatınızda uyumlu tavırlarınızla öne çıkacaksınız.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Yengeç burçlarına... Geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti sevgili Yengeçler… Etkileri şubata kadar sürecek. Bu hafta da Güneş Kova burcuna geçiyor. Depresif, negatif tavır ve davranışlarınızdan arınıyorsunuz. Problemleriniz tamamen çözülmese bile kendinize çıkış kapıları buluyorsunuz. Özellikle maddi meselelerde güzel gelişmeler, maaşlarda zamlar keyfinizi yerine getirecek. Yeniay’da ise söylemek istediğiniz fakat söyleyemeyip içinizi sıkan konuları açığa çıkarıyorsunuz. Çekingenliğiniz, insanları kırmamak için verdiğiniz çabalar yerini emin tavırlara bırakıyor.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti sevgili Aslanlar… Bu geçişin etkileri şubata kadar sürecek. Bu hafta da Güneş Kova burcuna geçiyor. Özel hayatınız ve ilişkiniz ön planda olacak… Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa partnerinizin farklı bir yüzünü görebilirsiniz. Uzun süredir devam eden birlikteliğinizi evlilikle taçlandırma kararı alabilirsiniz. Evli bir Aslansanız birlikteliğinizi güçlendirebilirsiniz. Zaten 25 Ocak’taki Yeniay da ilişkinize olumlu yansıyacak ve yeni başlangıçlar müthiş bir zaman dilimi olacak.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti sevgili Başaklar… Bu geçişin etkileri şubata kadar devam edecek. Ve tabii bir de 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Yani kariyerde güzel destekler göreceksiniz. Güzel başarılara imza atıp patronlarınızdan destekler görebilirsiniz. İşiniz veya mevkiiniz değişebilir. Maaşınızda güzel artışlar olabilir. Özetle kariyerinden memnun olmayan Başaklar güzel gelişmelerle işlerine dört elle sarılacaklar. 25 Ocak’ta meydana gelecek Yeniay’da sağlığınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Aşk hayatınızda ise biraz daha özgürlükçü ve agresif olabilirsiniz. Aman dikkat!

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti. Yeni haftanın ilk gününde ise Güneş Kova burcuna geçiyor. Bu demektir ki bu aralar daha sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza, beraberliğinize vakit ayıracaksınız. Eğer başlamak istediğiniz kurs, seminer varsa başlayabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Yeniay zamanı ise sizler için aşk var! Cumartesinden itibaren her şeye daha aşkla yaklaşacaksınız. Beraberliğinizde daha tutkulu hareket edeceksiniz. Yalnızsanız yeni tanışmalarla midenizde kelebekler uçuşacak. Evli Teraziler ise bebek haberleriyle mutluluğunu artırabilir.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçmişti. Bu geçiş şubat başına kadar sizi etkileyecek. Yeni haftanın ilk gününde ise Güneş Kova burcuna geçiyor. Gündeminizde aile, yuva, ev konuları olacak. Aile içi konuşmalar etkili olacak. Bazı konuşulmamış meseleleri masaya yatırarak rahatlama yaşayabilirsiniz. Ev alım satım işleriyle ilgilenebilirsiniz. Ya da evinizi taşıyabilirsiniz. Ancak taşınma işlerinde görünmez kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçmişti. Bu geçiş şubat başına kadar sizi etkileyecek. Yeni haftanın ilk gününde ise Güneş Kova burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz genişleyecek, vaktinizin büyük kısmını dışarıda arkadaşlarınızla geçireceksiniz. Düşünceleriniz sayesinde bulunduğunuz ortamda dikkat çekeceksiniz. Orijinal fikirleriniz sayesinde farklı iş teklifleri de alabilirsiniz. Yeniay zamanı ise heyecan verici, güzel haberler alabilirsiniz. Fakat partnerinize, iş arkadaşlarınıza, ailenize ters cevaplar verebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçmişti. Etkileri devam ederken yeni haftanın ilk gününde ise Güneş Kova burcuna geçiyor. Para meseleleri, kazançlar ve yeni fikirler gündeminizde olacak. Eğer ticaretle uğraşıyorsanız bir anda satışlarınız artabilir. Bulduğunuz fikirlerle işinizi büyütebilir ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Zaten Yeniay da size finansal destek sağlıyor. Cumartesinden itibaren elinize güzel paralar geçebilir. Ancak ölçülü kullanmalı ve elinize geçecek paraları da yatırım amaçlı kullanmalısınız.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Yani Kovaların doğum günleri başlıyor. Bir yandan da geçtiğimiz hafta Merkür Kova burcuna geçti. Bu etkiler şansınızın açık olmasına sebep olacak. Yerinde durmayı sevmeyen her zaman bir şeyler öğrenme arzusuyla hareket eden Kovaların bu dönem algıları çok açık olacak. Öğrenmek istediği konuları çok kısa sürede hafızalarına kazıyacaklar… Kariyerden yana güzel haberler duyabilirsiniz. Yeniay zamanı ise yüzünüzü geleceğe doğru dönüyorsunuz. Birlikteliği olanlar partnerleriyle heyecan verici bir sürece girebilir. Fakat bu sırada agresifleşmemeye özen gösterin.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Sevgili Balıklar 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçmişti. Etkileri devam ederken yeni haftanın ilk gününde ise Güneş Kova burcuna geçiyor. Sağlığınız ön planda olacak. Bu aralar bağışıklığınız düşük olabilir. Kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Grip salgınlarına karşı kendinizi korumanızda fayda var. Öte yandan Yeniay zamanı daha bireysel hareket edeceksiniz. Ailenizle veya arkadaşlarınızla vakit geçirmekten ziyade daha kendinizle baş başa kalacaksınız. Arada sırada onlardan yardım istemenin faydalı olacağını hatırlatalım. Aşk hayatınız ise çok güzel. Yeni aşklarla ruhunuz ve bedeniniz yenilenecek.