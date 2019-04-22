Güneş Uranüs tam kavuşumda: Orijinallik, bağımsızlık ve yenilenme arzuları artıyor. İçsel özgürlük, rutin dışına çıkma tutumları içinde olacağız. İnatta aşırıya kaçma, fanatik tutumlardan kaçınmak faydalı olur.

Uzun vadeli sonuçları hesaplayarak hareket etmek, kısa vadeli karlara odaklanmamak gerekir. Özellikle 22-23 Nisan günlerinde yetersizlik, sürekli yeni şeylere başlayıp işin sonunu getirememe, öfke, başkalarının üzerinde güç kullanma arzuları artabilir.

Askeri konularda hassasiyetler, çatışmalar kayıplar olası. Bu dönemde başlayacak gerginlikler uzun sürebilir. Aşırı duygusal tutumlardan kaçınmak faydalı olur. Finansal hassasiyetler yaşanabilir. Ülke yönetimi mevcut sorunların çözümünde yeni girişimlerde bulunabilir.

Yargı ile ilgili gelişmeler, kabinede değişimler olası. Haftanın ilk günlerinde hız yapmamak, yolculuklarda kurallara uymak ve hak ihlali yapmamak önem kazanıyor.

Venüs Kiron Koç’ta kavuşumdayken, kısa vadeli ilişkiler olası. Gözü pek tutumlar, saldırgan girişimlere dönüşebilir. İlişkilerde ani gelişmeler beklenmedik sonlanmalar yaşanabilir. Finansal riskler kayıplar yaratabilir. Estetik operasyonlarda sorunlar, kalıcı izler olası.

Mars Neptün görünümde: Samimiyetin ve dürüst girişimlerin önemli olduğu günlerdeyiz. El altından yürütülen işler açığa çıkacaktır. Hafta boyunca aldatılma, dolandırılma konularına dikkat etmek, tedbirli olmak gerekir. Taciz girişimleri olabilir, geçmiş travmaların izleri açığa çıkabilir. Ani enerji değişimleri, kronik yorgunluk olası.