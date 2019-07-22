22 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde Koç burcunda Ay ile ilgilendiklerimizi yapmak için çok fazla motivasyon ve enerji ile başlıyoruz. Aslan enerjisi tamamen kendi kendini keşfetme ve tutkularını ifade etmeyi öğrenme ile ilgilidir. Yılın bu zamanı bize burada bir neden için bulunduğumuzu hatırlatıyor. Egomuzun istediği ve ihtiyaç duyduğu şeye dokunursak, bu enerjiyi olması gerektiği gibi kullanmış olacaksınız.

AY'IN ENERJİSİ BİZİMLE

23 Temmuz Salı ve 24 Temmuz Çarşamba günü, bu iki gün boyunca Koç burcundaki diğer tüm gezegenlere bağlanan Ay'la birlikte harekete geçmek ve çalışmayan şeyleri bırakma konusunda kendimizi çok heyecanlı hissediyoruz.

SONSUZ KAYNAKTAN FAYDALANIN

25 Temmuz Perşembe Mars ve Jüpiter üç boyutlu bir yöndeydi, Mars ve Jüpiter birlikteyken bizim için sonsuz kaynaklar olacak. Öyleyse yaratıcı olun, oynayın, risk alın ve bugün eğlenin. Ay ve Uranüs açısı da bugünü çok yaratıcı ve sıra dışı bir gün yapacak. 26 Temmuz Cuma, Ay bugün hala Boğa burcundadır, yani dünden bu yana pek bir şey değişmedi. Mevcut faaliyetleriniz ne olursa olsun, neye değer verdiğinize odaklanın.

MERKÜR ENERJİSİNE DİKKAT

Cumartesi ve pazar, İkizler Ayı bir kez daha işleri hızlandırıyor ve bize hızlı bir şekilde gelen birçok bilgiye sahip olacağız. Merkür biraz kafa karıştırıcı olabilir. 16 Temmuz'dan itibaren tutulma enerjisi içindeyiz. Bu da önemsiz görünen daha ince ayrıntılara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.