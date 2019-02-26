Haftaya Venüs, Güney Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyoruz. İlişkilerde hesaplaşmalar sürtüşmeler olası. Geçmişten gelen konular çözülmek üzere gün yüzüne çıkıyor. Çiftler arasında denge bozulabilir. Kaygı, huzursuzluk artabilir. Dolaşım sorunları, mesane böbrek rahatsızlıklarına dikkat edin.

Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumda. Gelecek planları için koşullar elverişli. Merkür, balıkta olduğu için yaratıcı becerilerde artış olası. Olaylar içinde savrulurken yön belirlemekte zorluk yaşayabilirsiniz. Hayal gücüne tutunup müzik resim gibi alanlarda faaliyet yapmak hafta boyunca önem kazanıyor.

Venüs, Kovaya ilerliyor. Venüs ezoterik açıdan karşıtlıkları birleştiren, dengeleyen ve armoni yaratan güçtür. Sanatsal, estetik yetenekler, sosyal ilişkiler, maddi kazanımlar bu gezegen yönetimindedir. Kovada İlkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışma önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası.

Ülkemiz haritasında Kovanın yerleşimi sebebiyle kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili hassasiyetler artabilir. Fail mağdur ilişkilerinde mağdur yanlısı tutumlar önem kazanıyor. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur.