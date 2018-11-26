Pazartesi, Güneş Jüpiter kavuşumu ile haftaya başlıyoruz. Hedefleri büyütme eğiliminde olacağız. Merkür’ün geri harekette olduğunu unutmadan rasyonel davranmak önemli oluyor. Geleceğe ilişkin iyimser beklentiler artarken hoşnutluk havası hakim olacaktır. Geniş gönüllülük öne çıkarken, imkanlarımızla başkalarınız ezmemeye, kibirden uzak durmaya çalışmalıyız.

Uranüs Venüs karşıtlığı ile özgürlük ihtiyacı artacaktır. Aşk ve ilişki ihtiyaçlarımızla, bağımsızlık arzumuz çatışabilir. Mesafeli ilişkilerde ayrılıklar, çözülmeler yaşanabilir. Evliliklerde, anlaşmalarda ve finansal uzlaşmalarda gözden geçirmeler olası. İlişkilerde değişiklik arzusu, heyecan arayışları artarken Venüs’ün Ay düğümleri ile yaptığı görünümler nedeniyle sorumlulukları hatırlatan aile baskıları olabilir. Hafta boyunca aile kurumuna duyulan ihtiyaç, ailevi sorumluluklar ve ilişkilerde yenilenme arzuları çatışma halinde olacaktır.

Yay burcunda Jüpiter Merkür kavuşumu farklı konularda merakı ve araştırma kapasitesini artırıyor. Olaylara daha geniş açıdan bakıp değerlendirme imkanları ortaya doğuyor. İlham ve yüksek moral söz konusu olurken, içeriği boş laflara dikkat etmek faydalı oluyor. Zihni toparlamakta güçlük yaşanabilir. Ne düşündüğümüzü iyice anlayıp, ifade yoluna gitmeliyiz. Bu günlerde genelleme katılmış, bol laf az içerikli konuşmalar artacaktır.

Neptün Balık burcunda retrosunu bitirdi. Kusurları, pürüzleri giderme eğiliminde olan Neptün Balık burcunda saflığa ve inceliğe duyduğumuz hassasiyeti artırdı.

1 Aralık itibari ile retro Merkür Akrep burcuna geçti. Zihinsel faaliyeti yavaşlarken, melankoli ve kıskançlık artabilir. Başkaları tarafında aşağı çekilmemek için zihni ve duygusal dengeyi korumak önemli hale geldi. Derinlik adına zorlama ifadeler, öfkeli söylemler ve tatminsizlik artarken, eski sırlar açığa çıkabilir.

Hafta boyunca etkin olacak yakıcı duygu ve tutumlar: Başkalarının fikirlerine güvenip kötü yönlendirilme, yanlış anlama ve anlaşılma. Durup düşünmeden, özümsemeden hareket etmek, riskli ve düzensiz ilişkiler. Melankoli, depresyon.

Hafta boyunca etkin olacak yapıcı duygu ve tutumlar: Özgüven, çalışkanlık, akılcı yatırımlar için danışmanlık alma. Eski bilgilerden ve öğretilerden faydalanma, başkalarıyla işbirliği içinde olma.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ