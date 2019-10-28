Ekim ayı göz açıp kapayıncaya dek geçti. Pazartesi günü Akrep burcunda Yeniay meydana geldi ve ondan sonra 31 Ekim’de Merkür gerilemesi başlıyor. Peki burçlar nasıl etkileniyor? Sorunun cevabı için bizi izlemeye devam edin.

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları... Hafta başında Akrep burcunda bir Yeniay meydana geldi ve Yeniay sizin para hanenizi etkiliyor. Bu dönemde güzel paralar kazanabilirsiniz. Maddi konularda daha fazlasını elde etmek adına kararlar alabilirsiniz. Ancak bir yandan da Merkür gerilemesi yaklaştığından dolayı yeni kararlarınızı retro sonrasına bırakmanızda fayda var. Bunun yanında daha önce değerlendirmediğiniz teklifleri tekrar düşünebilirsiniz. Geçmişten gelen işleri bitirmek adına güzel bir süreç olacak. Aşk konusuna gelirsek Merkür’den dolayı, iletişimde kopukluklar olabilir. Beklediğiniz haberleri duyamayabilirsiniz. Bu dönemde hayale kapılmak yerine gerçekçi olursanız gerilemeyi kazasız belasız atlatacaksınız.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar... Yeni haftayla birlikte sağlık, ikili ilişkiler ve iletişim konuları ön planda olacak. Hafta başından itibaren büyük sürprizlerle karşılaşmanız olası gözüküyor. Hayatınızda, özellikle ikili ilişkilerde önemli kararlar alacaksınız. 31 Ekim’de başlayacak gerileme de zaten en çok ikili ilişkileri etkileyecek. Bu dönemde hayatınızı sorgulayabilirsiniz. Problemli ilişkileri daha net göreceksiniz. Bunun yanında geçmişte kalan ilişkiler gündeminize gelebilir. Ancak geçmiş, kafanızın karışmasına sebep olabilir. Bu hafta dikkat etmeniz gereken bir başka konu da sağlık olacak. Hava değişimiyle birlikte boğaz ağrısı ve halsizlikler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… İş ortamında yoğun olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bu hafta gerçekleşecek Yeniay ve Merkür gerilemesi kariyerinizi biraz çıkmaza sokabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşteki ani kararlar rahatınızı bozabilir ya da kafanızdaki planlarla gerçekler örtüşmeyebilir. Yeni biriyle çalışmaya başladıysanız anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Öte yandan geçmişten gelen yarım kalan işleri tamamlamak için ise güzel bir hafta olacak. Maddi konular için konuşursak iyi kazançlar elde edebilirsiniz. İlişkilerde ise birtakım anlaşmazlıklar olabilir ama sorunları düzeltmeye çalışacaksınız. Yeni başlangıçlar için ise kasım sonunu bekleyin.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Bu hafta 31 Ekim’de bir Merkür gerilemesi var ve hafta başında Yeniay gerçekleşiyor. Yeni haftada aşk, çocuklar, aile, sanat ve spor konuları gündeminizde olacak. Sanatsal birtakım faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Bu etkinlikler hayatınızı düzene sokuyor öte yandan kariyerinizde biraz zorlanmanız olası. Örneğin yeni bir işe başlayacaksınız istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Kariyerde biraz yavaşlamalar söz konusu olacak. Özel hayatınıza gelirsek Merkür gerilemesi çocuğunuzla aranızda gerilimlere yol açabilir. Partnerinizi anlamayabilirsiniz. Bu süreci daha sakin geçirmelisiniz. Hafta sonu ise seyahat trafiğiniz artıyor.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Aslan burçlarına… Aile yuva konularınız yeni haftayla beraber ön plana çıkıyor. Yeniay kararlarınızı hızlandırabilir. Bu dönemde evinizi dekore etmek, yuvanıza yeni eşyalar almak isteyebilirsiniz. Veya taşınma kararı alabilirsiniz. Ancak büyük kararları bu hafta vermemenizde, ufak satın alma işlerini 31 Ekim’e kadar tamamlamanızda fayda var. Çünkü ev ile ilgili sıkıntılar çıkabilir. Değişimler fikir anlaşmazlıkları oluşturabilir. Kariyer hayatınızda birtakım olumsuzluklar olabilir. Hafta sonu yaklaşırken eğlenme isteğiniz artacak ancak sağlığınıza, özellikle çarpma, düşme gibi görünmez kazalara dikkat edin.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftayla beraber iletişim konularına kafa yoracaksınız. Aile büyüklerinizle, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla iletişim trafiğiniz artıyor. Ancak bazı sıkıntı ve yanlış anlaşılmalar doğabilir. Biraz bencilce hareket edebilirsiniz. Bunun yanında biraz kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz bu hafta. Belki ev ile alakalı düzenlemeler yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına yeni bir şeylere başlayabilirsiniz. Öğrenme arzunuz yüksek olacak. Kariyeriniz ise güzel ilerliyor. Belki iş teklifleri alabilirsiniz. Ama 31 Ekim’deki Merkür gerilemesinden dolayı dikkatli olun. Maddi konularda da gereksiz harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Terazilere… Sevgili Terazi burçları yeni haftayla beraber üzerinizde gerginlikler oluşabilir. Öz eleştirilerle kendi kendinizi sıkıntıya sokabilirsiniz. İşlerinizi layıkıyla tamamlayamadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak kendinize güvenmeniz, yaptığınız işe inanmanız gerekiyor. Bunun yanında 31 Ekim’deki Merkür gerilemesi parasal konuları etkileyecek. Bu dönem güzelleşmek için büyük paralar harcamak isteyeceksiniz. Kendinizi borca sokabilirsiniz. Dikkatli olun! Zaten retro zamanı güzelleşmek, estetik yaptırmak için uygun değil. Çünkü sonuçlardan memnun kalmayabilirsiniz. Bu nedenle kendinizi frenlemeli ve kasım sonunu beklemelisiniz. İlişkilerde ise genel olarak iyi ancak para tartışmaları oluşabilir. Son olarak sağlıkta soğuk algınlıklarına dikkat!

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları… Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bu dönemde biraz daha başınız buyruk ve isyankar olabilirsiniz her alanda. Ayrıca Merkür sizin burcunuzda geriliyor. Bu nedenle retrodan en çok siz etkileneceksiniz. Gerileme döneminde biraz daha sakin olursanız, eksikliklerinizi tamamlarsanız zorluklarla çok fazla karşılaşmayabilirsiniz. Tabii gerilemede özellikle yeni anlaşmalardan, yeniliklerden uzak durmanızda fayda var. Bunun yanında Cuma günü Venüs Yay burcuna geçecek. 3 haftalık dönemde güzel paralar kazanabilirsiniz. İlişkilerde de dedikodular canınızı sıkabilir. Ani bir karar almadan önce durup düşünmelisiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Bu haftaki Yeniay ve Merkür gerilemesi her şeyi en ince detayına kadar düşünmenize neden olabilir. En ufak şeyleri kafanıza takabilirsiniz. İş hayatınızda mutsuzluklar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde özel hayatınıza odaklanmalı ve arkadaşlarınızla vakit geçirmelisiniz. Eğer işte yaşanan sorunları işte bırakırsanız çok fazla enerjiniz düşmeyecektir. Bunun yanında Merkür gerilemesini takip edecek bir aylık süreçte harekete geçmemeniz, yeni işlere başlamamanız gerekiyor. Bu dönemde var olan işlerinizi tamamlayın. Son olarak cuma gününü takip eden üç haftalık süreçte sosyalliğiniz artacak.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Arkadaşlık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Oğlak burçları. Özellikle Merkür gerilemesinde eski arkadaşlarınızla etkileşim halinde bulunabilirsiniz. Fakat yeni tanışma ve arkadaşlıklar için uygun bir zaman değil. Kariyerinize gelirsek, iş hayatınızda sert olabilir, karşınızdakini kırabilirsiniz. Patronlarınızla aranızda gerginlik olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. İlişkiler ve özel hayat için konuşursak mevcut birliktelikler güzel ilerliyor ancak yeni başlayan ilişkiler retro nedeniyle uzun soluklu olmayabilir. Bu dönemde zaten kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz. Hafta sonu vaktinizi evinize ayıracaksınız.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Hafta başı gerçekleşen Yeniay’da kariyer ve iş konuları gündemde olacak. Bu dönemde işten istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bu durum sinirlenmenize neden olabilir. Yeniay’da ayrıca ev ve aile konuları gündemde olacak. Ancak yine stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir anda sinirlenmemeniz, karşınızdakini dinlemeniz çok önem taşıyor. Bunun yanında Merkür, kariyerinizde geriliyor. Yani işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Öte yandan arkadaşlık ilişkileriniz oldukça iyi. . Venüs’ün Yay burcuna geçişiyle sosyalleşecek, işteki sıkıntıları unutacaksınız.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftayla beraber geleceğiniz şekilleniyor sevgili Balıklar. Özellikle eğitim, hukuk, seyahat ve ticari konular ön plana çıkıyor. Bu dönem sizler için pek kolay ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerde ufak tefek eksiklikler çıkabilir. Ani çıkışlarda bulunabilirsiniz. Daha sakin olmanızda fayda var. Merkür retrosunda ise yeni işlere başlamak yerine var olan eksiklikleri tamamlamanız gerekiyor. Çünkü ‘Yeni’ olan her şeyde pürüzler çıkabilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni ilişkiler, yeni girişimler yerine eskiyi elinizde tutmalısınız. Sağlıkta ise spor yaparken dikkatli olmalısınız.