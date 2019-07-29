Temmuz ayının sıkıntılı günlerini geride bırakıyoruz. Capcanlı enerjik bir ağustosa giriş yapıyoruz. Bu haftanın gündemini 1 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeniay oluşturuyor. Ateş burcunda gerçekleşecek Yeniay zincirlerimizi kırmamıza, daha fazla cesaretli olmamıza olanak tanıyor. Hesaplaşmaların ağırlığından yorulduğumuz geçen haftanın ardından stres sıkıntıdan uzaklaşıyoruz. Haksızlıkları kırgınlıkları unutacağız. Daha fazla tatil isteğiyle yanıp tutuşacağız. Peki bu hafta burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 29 Temmuz - 4 Ağustos haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Haftaya oldukça sakin başlayacaksınız sevgili Koçlar. Önemli işlerle uğraşmak istemeyeceğiniz belki de çalışmak istemeyeceğiniz bir pazartesi günü olabilir. Salı günü ise ani ve beklenmedik gelişmeler kapıda. Sizden daha yüksek mevkide olan kişilerle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. İş kaybetmemek için daha ılımlı olmanızda fayda var. Hafta ortalarına doğru ise ailenizle vakit geçirebilirsiniz. İlişkilere gelecek olursak Yeniay’ın etkisiyle oldukça keyif dolu bir hafta olacak. Yalnız Koçlar gittikleri tatilde yeni birlikteliklere adım atabilir. Öte yandan keyifli planlar yaparken ileride kendinizi çok zorlamamak adına bütçenizi çok aşmayın.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Boğalara. İşlerinizi yoluna koyduğunuz, stresi ve siniri azalttığınız bir hafta olacak. Yeni haftada özellikle evinizle ilgili planlamalara gidebilirsiniz. Eğer taşınma işleriniz varsa eksik eşyaları tamamlayacaksınız. İşlerin yavaş yavaş hallolduğunu görmek sizlere huzur verecek. İş hayatınızda ise yaşadığınız sıkıntılar biraz olsun azalıyor. Ya da hayatınızdaki güzel gelişmeler nedeniyle iş hayatınızda memnun olmadığınız konuların üzerini örteceksiniz. Para konularında işler pek yolunda gözükmüyor. Ancak en sıkıntılı anınızda aile büyüklerinizden gelecek yardımlar sizi çok rahatlatacak. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşamanız çok büyük bir olasılık…

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında yaşadığınız belirsizlik ve bıkkınlıktan sonra ağustos sizlere ilaç gibi gelecek sevgili İkizler burçları. Her alanda kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. İş hayatınızda ikna kabiliyetiniz oldukça yüksek. Artan enerji sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Ağustos ayındaki Yeniay, aşk hayatınızı büyük ölçüde etkiliyor. Aşka küsmüş yalnız bir İkizlerseniz size mutlu edecek birisiyle beraberliğe adım atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi olanlar İkizler burçları için de oldukça güzel ve eğlenceli bir hafta olacak. Ufak seyahat planları yapabilirsiniz. Maddi konularda ise iyileşme söz konusu olacak.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür burcunuzda retrodaydı. Ancak gerilemenin etkisi ağustos itibariyle geçiyor sevgili Yengeç burçları. Kariyerinizin ön planda olacağı bir hafta yaşayacaksınız. İşinize, kendinize yatırım yapabilirsiniz. Kurs ve eğitimlerle kendinizi geliştireceksiniz. Öte yandan yeni iş anlaşmaları imzalayabilirsiniz. İş yerinizde yeni yapılanmalara gidebilirsiniz. Kısacası değişim ve yenilikler ruhunuza oldukça iyi gelecek. Tabii iş ile ilgili attığınız bu adımlar gelirinizin artmasına da neden olacak. Özel ve aile yaşantınızda bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Sağlığınız ise oldukça güzel.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay burcunuzda gerçekleşiyor bu hafta sevgili Aslanlar. O nedenle oldukça cesur ve enerjik olacaksınız. İş hayatınızda önünüze koyduğunuz hedeflere adım adım yaklaşıyorsunuz. Haksızlıklara ise gereken cevabı Yeniay’ın etkisiyle fazlasıyla vereceksiniz. Eğer kariyerinizde değiştirmek istediğiniz konular varsa biraz riskli girişimlerde bulunabilirsiniz. Özel hayatınızda ise yine keyfiniz artıyor. Kendinizi daha değerli ve güzel hissedeceksiniz. Artan özgüvenin aşk hayatınıza da olumlu katkısı olacak. Hafta sonu partnerinizle güzel planlar, ufak seyahatler yapabilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında duyduğunuz gereksiz kaygıları atlatacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Başaklar… Endişe duyduğunuz, çözmekte zorlandığınız problemleri bir bir atlatıyorsunuz. Kariyer değiştirme planlarınız varsa farklı kapılar açılabilir. Ancak ikileme düşmeden hareket etmeniz gerekiyor. Tabii kendinizi çok riske atmayın. Sosyal hayatınız ve ilişkileriniz ise yoluna giriyor. Yalnızsanız yeni birlikteliklere başlayabilirsiniz. Bu ilişki telefon veya internet üzerinden filizlenebilir. Maddi konular da Merkür gerilemesinin bitişiyle yoluna girecek. Öte yandan uzaktan birileri hakkında duyduğunuz dedikodulara oldukça şaşıracaksınız.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

İşlerinizi yavaşlatan, önünüze taş koyan Merkür gerilemesinin ardından arkanıza yaslanacağınız, güzel etkilerle karşılaşacağınız çok güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Terazi burçları. Sosyalliğiniz artacak. Çok fazla davetlere katılacaksınız. Zorlayıcı geçen bir temmuzun ardından kendi mutluluğunuzu ön planda tutacaksınız. Aynı zamanda esprileriniz, duruşunuz, sevecen tavrınızla etrafınızdakileri etkilemeyi başarıyorsunuz. Kariyerinizde ise başarılarınızla adınızdan söz ettireceksiniz. Özellikle yurt dışıyla olan işlerde artışlar yaşanabilir. Özetle bol bol gezeceğiniz, insanlarda güzel etkiler bırakacağınız keyifli bir hafta olacak.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın gelişi en çok ilişkilerinizi etkileyecek sevgili Akrep burçları… Geçtiğimiz haftaların o esip gürleyen etkisi azalıyor. Eğer partnerinizle aranızda soğukluk varsa buzları eriteceksiniz. Kırgınlıklar, münakaşalar, inatlaşmalar yerini sevgi ve uyuma bırakıyor. İş ve kariyer hayatınıza gelecek olursak bir takım maddi başarılar söz konusu olacak. Beklediğiniz haberler nihayet gerçekleşecek. Yeni haftada aynı zamanda dış görünüşünüzle ilgili değişimlere gidebilirsiniz. Estetik, diyet gibi konulara yöneleceksiniz. İş hayatınızda maddi başarılar söz konusu. Beklediğiniz haberleri alacaksınız. Bazı aksilikler ortaya çıksa da sorunlar sizleri yıldırmıyor.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür gerilemesi sosyal çevrenizi etkilemiş daha kabuğunuza çekilmenize sebep olmuştu sevgili Yaylar. Yeni haftada enerjinizi geri kazanıyorsunuz. Değişik deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğlencenin ön planda olacağı, kısa yolculuklar veya tatiller yapacağınız bir sürece giriyorsunuz. Kariyerinizde ise stresli dönem geride kaldı. Koşullardan memnun olmayabilirsiniz. O nedenle vurdumduymaz olacaksınız iş hayatınızda. Kendi planlarınıza daha çok değer vereceksiniz. Sizden istenilenden daha fazlasını yapmayacaksınız. Özel hayatınızda ise sevdiklerinizden büyük destekler göreceksiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Özellikle ilişkilerde kendi fikirlerinizi bastırmaya çalışabilirsiniz bu hafta sevgili Oğlak burçları. İçinizde tuttuğunuz bir takım problemler varsa, susmayacaksınız. İş hayatının verdiği yorgunlukla biraz sesler yükselebilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Bunun yanında ev satın alma veya kiralama gibi bir düşünceniz varsa şans sizden yana olacak. Kafanıza uygun bir ilanla karşılaşabilirsiniz. Kariyere gelirsek eğer gazetecilik medya gibi meslek kollarından birindeyseniz büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Para konularda ise gelecek planları adına kesenin ağzını açıyorsunuz. "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" mantığıyla harcamalarda artış gözükebilir.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Merkür gerilemesinden nasibini alan bir diğer burç Kova’ydı. Temmuz ayında hem parasal hem de kariyer açısından durgun bir süreçteydiniz. Ancak ağustosun gelişiyle rahat bir nefes alacaksınız. Huzursuz olduğunuz, sizi yoran kişilerle aranıza mesafe koyacaksınız ve güzel bir hafta geçireceksiniz. İşinin ehli insanlardan aldığınız desteklerle motivasyonunuz yükselecek. Aşk hayatınız da kariyeriniz gibi yükselişte. Ağustos başında eş ya da sevgilinizden beklediğiniz ilgiyi göreceksiniz. Belki birlikte tatil planları yapabilirsiniz. Eğer yalnızsanız çok yakın arkadaşlarınızla gittiğiniz tatilde biriyle tanışabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeniay’ın gelişiyle sosyal hayatınız canlanıyor sevgili Balıklar. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen aksilikler ve can sıkıntıları geride kalıyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinin yerine oturmasıyla motivasyonunuz da bir hayli yüksek olacak. Kariyer alanında da aynı şekilde üzerinize canlılık geliyor. Sizden daha tecrübeli olan kişilerden yardım görebilirsiniz. Teklifleri kestirip atmadan önce iyice değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sağlığınız da gayet iyi. Aksattığınız spora ve bıraktığınız diyete yeniden başlayarak kendinize çeki düzen vereceksiniz.