Venüs Akrep burcunda: Venüs ezoterik açıdan karşıtlıkları birleştiren, dengeleyen ve harmoni yaratan güçtür. Venüs Akrep’te tutkulardan açığa çıkan yaratıcı gücü yaşam alanlarımıza dağıtır. İlişkilerdeki anlam arayışları derinleşirken kıskançlık ve aşırı sahiplenme artabilir. Bireysel farkındalık geliştikçe saflık ve sadelik artar. Venüs Akrep burcunda dönüştürme ve saflaştırma gücünü kullanarak ilişkilerde yenilenmeler sağlayacak.

7 Aralık Yay burcunda Yeni Ay: Yeni Ay farkındalığı, adaptasyon kabiliyetini ve neşeyi artırıyor. Günlük hayatın telaşının sebep olduğu yönsüzlüğün yerini umutlar, yenilenen hayaller ve inançlar alacak.

Felsefi konular, yeni araştırmalar, yurtdışı ve yabancılarla ilgili konularda yeni imkanlar gelişiyor. Yeni Ay Jüpiter ile kavuşumda olduğu için etkileri güçlü. İnançları ve pozitif düşünceyi besleyen enerjiler açılırken Mars ve Neptün kavuşumu ile görünümde olduğu için boş hayallerden kaçınmak önemli.

Mars Neptün kavuşumu: Hafta boyunca devam eden bu görünüm hayallere kapılıp realiteden kaçmaya sebep olabilir. Güven duygusunda azalma, enerji düşüklüğü, yanlış yönlendirilme söz konusu olabilir. Gıda duyarlılıkları, zehirlenmeler ve salgınlar artabilir.

7 Aralık’ta Merkür retrosu bitiyor. İletişim, eğitim, ticaret, medya gibi pek çok konuda akış artacak. İçe dönük ve depresif duygu durumları rahatlayacak. Kendimizi daha rahat ifade ederken, bir süredir bekleten haberler gelecek.

8 Aralıkta Kiron Balık’ta durağan konuma geçiyor. Kiron yaralardan aldığımız dersi anlatır. Kişi aldığı derslerle kendisini şifalandırır. Geri hareketten durağan pozisyona geçerken çocukluk yaralarını kanatan, onarılması için gün yüzüne çıkaran olaylar yaşanabilir. Kayıplar, kurban bilinci özgüven, özdeğer düşüklüğü ile yüzleşebiliriz.

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