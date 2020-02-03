HABERTURK.COM

Şubat ayına hızlıca bir giriş yaptık. Yeni haftaya baktığımızda 3 Şubat’ta Merkür, Balık burcuna geçiş yapıyor. 7 Şubat’ta ise ilişkileri, aşkı, temsil eden Venüs, Koç burcuna geçiyor. Peki burçlar bu durumdan nasıl etkileniyor? 3-9 Şubat haftalık burç yorumları haberimizde...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları… Yoğun fakat güzel bir haftaya giriş yapmış bulunmaktasınız. 7 Şubat’ta Venüs burcunuza geçiş yapıyor. Venüs, güzelliği, aşkı, çekiciliği temsil ediyor. Bu nedenle Koç burçları bu hafta herkesi etkisi altına alacak. Sözleri dikkate alınacak. Daha çekici, daha bakımlı, daha kendilerinden emin gözükecekler. Bunun yanında yeni haftada geçmiş işleriniz gün yüzüne çıkabilir. Geçmişten biriyle karşılaşabilir ya da eskilerden bir konu gündeminize tekrar gelebilir. Kariyerle alakalı yeni kararlar alabilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar… 3 Şubat’ta Merkür’ün, Balık burcuna geçişiyle yeni anlaşmalar ve sözleşmeler gündeminizde olacak. Kariyer konusunda alacağınız haberlerle yeni bir anlaşmaya imza atabilirsiniz. Yeni iş için belgeler toplayabilirsiniz. Bitişler ve güzel başlangıçlar yaşanabilir ancak sonuçtan mutlu olacaksınız. Bunun yanında uzun süredir görüşmediğiniz, vakit ayıramadığınız arkadaşlarınızla zaman geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz. Yardımlaşma isteğiniz artabilir.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eğitim konularıyla hareketleneceğiniz, güzel haberler alacağınız bir haftaya hazır olun sevgili İkizler burçları… Eğitim alma isteğinizin artacağı, öğrenme hevesiyle yanıp tutuşacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Mistik konulara, felsefeye ilgi ve alakanız artabilir. Ayrıca kariyerinizde güzel teklifler alabilirsiniz. 3 Şubat’ta Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle kariyerde yükselişe geçeceksiniz. 7 Şubat’ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi ise aşkta şanslı bir döneme girmenize yardımcı olacak. Eğer yalnızsanız unutulmaz bir beraberliğe adım atabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelelim Yengeç burçlarına… Sevgili Yengeçler yeni haftayla beraber fırsatı bol ve şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Özellikle eğitim ile alakalı konularda heyecan verici haberler almanız olası gözüküyor. Çalışan Yengeç burçları ise hiç beklemediği yerlerden teklif alabilir, zam veya terfi ile mutlu olabilir. Aşk hayatınızda ise daha duygusal bir zaman dilimindesiniz. Yeni insanlarla tanışsanız da biraz daha karamsar bir tavır takınabilirsiniz. 9 Şubat’ta gerçekleşecek Dolunay ile beraber maddi açıdan destekleneceksiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları yoğunluktan bitkin olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yeni haftada iş stresi, toplantılar, haberleşmeler gündeminizde olacak. Hafta başında Merkür'ün Balık burcuna geçişi, ekonomik anlamda olumlu etkileyecek sizleri. Aşk hayatınız ise biraz durgun geçse de hafta sonu canlanacak. Güzel ortamlarda bulunacaksınız. Öte yandan hafta sonuna doğru eğitim ile ilgili işleriniz hızlanacak. Sağlıkta ise bazı kontrollerden geçebilir ve rahatlatıcı haberler alabilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları... Yeni haftada partnerinizle, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz önem kazanıyor. Bu sıralar yakınlarınızla aranızda daha fazla uyum ve bağlılık görülecek. Karşınızdakine karşı daha şeffaf ve samimi olacaksınız. Yalnızlar ise kendilerini anlayan bir ilişkiye adıma atabilir. Venüs'ün Koç burcuna geçişi para hanenizi olumlu anlamda etkileyecek. Miras, zam gibi konular gündeminize gelecek. Ya da eşinizin, partnerinizin maddi haberleriyle sevineceksiniz. Dolunay'da ise eskiyi kapatıp kendinize yepyeni bir sayfa açacaksınız.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları... Hafta başından itibaren sağlığınız gündemde olacak. Bu hafta, sağlıklı beslenme, diyet gibi konulara yönelebilirsiniz. Kilo vermek veya almak için yeme düzeninizde değişikliğe gidebilirsiniz. Bunun yanında sürpriz paralarla keyfiniz yerine gelebilir. Venüs'ün Koç burcuna geçişi aşk hayatınızın canlanmasına sebep olacak. Hayalleriniz kurduğunuz aşk ayağınıza gelebilir. Evli ve ilişkisi olanlar da romantizmi üst seviyelerde yaşayabilir. Kariyerde çok şanslısınız. Bu nedenle fırsatlarınızı iyi değerlendirin ve yapmak istediğiniz işler için bir an önce harekete geçin.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları... 3 Ocak haftasında gündeminizi aşk hayatınız, aileniz ve ilişkileriniz oluşturuyor. Özellikle Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle beraberliğiniz güçlenecek ve birbirinizi daha iyi anladığınızı hissedeceksiniz. Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle kariyer alanında şanslı bir sürece gireceksiniz. Projeleriniz ve fikirlerinizle parlayacaksınız. Ancak yönetici Akrepler çalışanlarına karşı daha anlayışlı olmalı. Zira Dolunay da kariyerinizin olumlu ilerlemesine destek olacak. Terfi ya da zam bekliyorsanız şu sıralar hayallerinize kavuşabilirsiniz.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları... 3 Şubat haftasında ailenizle, yakınlarınızla dolu dolu zaman geçirmek isteyeceksiniz. Onlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. 7 Şubat'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişi ise sizleri en çok aşk hayatınızı etkileyecek. Tabii olumlu anlamda! Yalnız Yay burçlarının hayatlarında aşk olacak. Evliler çocuk haberleriyle mutlu olacak. Dolunay'da ise eğitim hayatınızda başarı elde edeceksiniz. Kariyer hayatınız oldukça yoğun bir sürece giriyor. Ancak bu sırada sakın kendinizi ihmal etmeyin.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Bu hafta 3 Şubat’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişi, 9 Şubat’taki Dolunay ve 7 Şubat’ta Venüs’ün Koç burcuna geçişi oldukça şanslı bir hafta geçirmenizi sağlayacak. Aklınızdan geçen her düşünce gerçekleşebilir. Hedeflerinize adım adım yaklaşabilirsiniz. Ailenizle ilgili güzel haberler duyabilirsiniz. Varsa borçlarınızı kapayabilirsiniz. Özetle kendinizi rahatlatmak ve önünüzü net görebilmek için yararlı adımlar atacaksınız.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yoğun iş koşuşturmacasının ardından nihayet vaktinizi ailenize ayıracağınız bir haftaya giriyorsunuz. Bu hafta ailenizle keyifli planlar yapacaksınız. Eşiniz sevgilinizle ufak yolculuklara çıkabilirsiniz. Özellikle 7 Şubat’tan itibaren aşk hayatınızda canlanma görülecek. 3 Şubat’a Merkür’ün Balık burcuna geçişiyle gelecek planları ve yatırımlara yoğunlaşabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla hayata geçirmeyi dilediğiniz bir projeniz varsa somut adımlar atabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız. 3 Şubat haftasında Merkür burcunuza geçiyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığınız olumsuz tavırlar yerini sosyalliğe bırakacak. Daha çalışkan ve kendinizden emin bir şekilde hareket edeceksiniz. Bu süreçte iç güdülerinize güvenmeniz gerekiyor. İnanın hisleriniz sizleri yarı yolda bırakmayacak. 7 Şubat’tan itibaren gelirlerinizde artış gözükecek Uzun süredir boşta kalan eviniz kiralanabilir. Ya da maaşınıza zam yapılabilir. Güzel gelişmeler kapıda…